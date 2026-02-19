Scoprite l'LG QNED AI 50QNED84A6C, un elegante Smart TV da 50 pollici con tecnologia 4K e processore α7 Gen8 con AI, disponibile su Amazon a 399,00€ invece di 419,00€. Approfittate di questa offerta per portare a casa un TV di ultima generazione che vi regalerà colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color e un design ultra slim ispirato agli OLED premium di LG.

LG QNED84, chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED AI da 50 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore moderno e versatile senza spendere una fortuna. Perfetto per famiglie che desiderano vivere un'esperienza cinema domestica autentica grazie al Filmmaker Mode e all'HDR10 Pro, questo TV si rivolge anche agli appassionati di gaming che vogliono sfruttare il VRR 4K@60Hz per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. La tecnologia Dynamic QNED Color garantisce colori più vivaci e realistici rispetto ai classici TV LED, mentre il processore α7 Gen8 con AI assicura immagini nitide e profonde, rendendo ogni contenuto un piacere per gli occhi.

Questo televisore soddisfa le esigenze di chi apprezza la semplicità d'uso e l'innovazione tecnologica: il telecomando puntatore con AI vi permetterà di navigare tra le app in modo intuitivo, mentre la piattaforma webOS con aggiornamenti garantiti per 5 anni assicura che il vostro investimento resti attuale nel tempo. Il design ultra slim si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di eleganza senza occupare troppo spazio. Con tutte le principali piattaforme di streaming già preinstallate e la possibilità di giocare in cloud, vi troverete di fronte a un centro di intrattenimento completo a un prezzo davvero competitivo.

LG QNED84 da 50 pollici è un Smart TV 4K che combina la tecnologia Dynamic QNED Color per colori vivaci e il potente processore α7 Gen8 con AI. Dotato di webOS con AI Search, telecomando puntatore intelligente e design ultra slim, vi offre un'esperienza completa con HDR10 Pro, Filmmaker Mode e gaming 4K a 60fps con VRR.

