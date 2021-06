AMD e Xilinx, le autorità inglesi dicono sì all’acquisizione

La Competition and Markets Authority (CMA) inglese ha annunciato oggi la sua approvazione del piano di AMD per l’acquisizione di Xilinx con una transazione completamente azionaria del valore di circa 35 miliardi di dollari. Purtroppo, la CMA non ha offerto molti dettagli sulla sua decisione in questo momento. “La CMA ha autorizzato l’acquisizione anticipata da parte di Advanced Micro Devices, Inc. di Xilinx, Inc.“, ha affermato in un recente aggiornamento, “Il testo completo della decisione sarà disponibile a breve“.

AMD ha annunciato i suoi piani per acquisire Xilinx nell’ottobre 2020. L’accordo darebbe agli azionisti di AMD una quota del 74% nella società combinata, mentre quelli di Xilinx deterrebbero il restante 26%. I consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato l’accordo all’unanimità. Le società hanno successivamente annunciato lo scorso aprile che i loro azionisti hanno approvato “in modo schiacciante” l’accordo e AMD ha affermato di aspettarsi che gli enti regolatori autorizzino l’acquisizione entro la fine dell’anno. La decisione della CMA avvicina questa aspettativa alla realtà.

AMD ha affermato che la società combinata investirà annualmente oltre 2,7 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo per continuare lo sviluppo di CPU, GPU, FPGA, SoC e altre tecnologie. L’esperienza di Xilinx con il deep learning, a cui le aziende hanno collaborato in passato, è probabilmente vitale per i piani di AMD per il futuro.

Questa non è l’unica importante acquisizione che la CMA ha preso in considerazione quest’anno. L’ente dovrebbe anche preparare un rapporto sulla proposta di acquisizione di ARM da parte di NVIDIA entro il 31 luglio. Vediamo se il recente supporto per tale acquisizione porterà a una decisione simile.