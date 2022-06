Sembra che AMD sia stata colpita da un attacco hacker, almeno questo è ciò che sostiene il presunto responsabile, ovvero RansomHouse, che afferma di aver trafugato 450 Gb di dati.

La notizia è stata divulgata tramite Twitter da un ex giornalista del settore della cybersicurezza, Catalin Cimpanu, secondo cui il gruppo RansomHouse avrebbe rivendicato l’attacco all’azienda, senza però implementare ransomware. Questo particolare ha indotto l’ex reporter a pensare che si tratti di un attacco fallito, nel tentativo di monetizzare sui dati rubati.

The RansomHouse group claimed on their site that they don't deploy ransomware, so this might be a failed attack where someone is trying to monetize some stolen data.https://t.co/qAwYYPn8W5

— Catalin Cimpanu (@campuscodi) June 27, 2022