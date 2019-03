AMD Precision Boost Overdrive, i nuovi BIOS causano problemi?

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di funzionamento del Precision Boost Overdrive dopo aver aggiornato le proprie schede madre al BIOS AGESA 0070.

Sembra che l’aggiornamento BIOS AGESA 0070, distribuito nei giorni scorsi da alcuni produttori di schede madre per aggiungere il supporto ai futuri processori AMD Ryzen 3000, stia dando alcuni grattacapi agli utenti che usano il Precision Boost Overdrive (PBO).

Il Precision Boost Overdrive consiste in una funzionalità gestibile tramite BIOS che analizza quanta potenza può assorbire la CPU, quanta corrente è in grado di fornire la scheda madre al processore e la massima temperatura raggiungibile prima del throttling.

Con questi tre parametri, un algoritmo è in grado di spremere al massimo la CPU in maniera completamente automatica e fornire all’utente finale più prestazioni, senza bisogno che quest’ultimo abbia necessariamente conoscenze in ambito overclock.

A riportare la notizia è l’utente umeng2002 del forum di Overclock.net, possessore di una Asus Prime X470-Pro. “Posso confermare che PBO non funziona con l’ultimo aggiornamento BIOS” scrive umeng2002.

“Con il vecchio BIOS, attivando il PBO, venivano automaticamente impostate le opzioni migliori per ottenere le massime prestazioni, mentre con il nuovo le varie opzioni del PBO, visualizzate tramite Ryzen Master, restano ai loro valori di default”.

“Con il BIOS attuale, è necessario che usiate Ryzen Master affinché il PBO funzioni” conclude umeng2002, che afferma anche di voler contattare Asus per capire qualcosa in più relativamente al problema.

Altri utenti, dopo aver effettuato l’aggiornamento a un firmware con AGESA 0070, hanno riportati gli stessi problemi su schede madre Asus Strix X470-F e MSI X470 Gaming M7 AC.

Sembra comunque che Asus stia già correndo ai ripari offrendo un nuovo BIOS (versione 4602) che sistemerebbe il problema. Nel caso in cui abbiate aggiornato il firmware della vostra scheda madre e stiate riscontrando problemi di funzionamento con il PBO, vi consigliamo di contattare il supporto per ottenere l’aggiornamento sopra indicato, non ancora disponibile pubblicamente.