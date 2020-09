AMD Radeon Software Adrenalin 20.9.2, il driver si aggiorna per Star Wars: Squadrons

AMD ha aggiornato il software driver per le proprie GPU, aggiungendo ottimizzazioni specifiche per il nuovo titolo EA Games dell’universo Star Wars, sistemando 13 bug e implementando 3 nuove estensioni delle API Vulkan.

Possessori di una scheda video AMD? Bene, da oggi potrete godervi il titolo EA Games Star Wars: Squadrons godendo delle ottimizzazioni specifiche che l’azienda americana ha apportato al proprio software per migliorarne l’esperienza di gioco. Non è l’unica novità in arrivo con AMD Radeon Software 20.9.2, l’azienda ha infatti aggiunto il supporto a 3 nuove estensioni Vulkan: VK_KHR_buffer_device_address, VK_EXT_robustness2 e VK_EXT_shader_image_atomic_int64.

Moltissimi i bugfix. Per cominciare è stato risolto un problema che impediva l’abilitazione di FreeSync dopo l’aggiornamento dei driver video senza un riavvio e sono state eliminate varie situazioni di flickering del display, come ad esempio utilizzando l’HDR sul desktop o in caso di utilizzo del software MSI Afterburner.

Apportati miglioramenti alla stabilità di molti titoli come Doom VFR che ora non dovrebbe più mostrare artefatti in gioco su schede video RX 5000 e Call of Duty: WWII che non dovrebbe più incontrare problemi di texture nere nel pavimento o sulle pareti nelle modalità Zombie. Sistemato anche un bug che causava problemi giocando a World of Warcraft con anti-aliasing attivo quando eseguito in modalità DirectX 12.

Queste sono solo alcune delle migliorie che l’azienda sta apportando ai propri driver, che sono in continuo miglioramento. Per una lista completa dei cambiamenti vi invitiamo a visitare il sito ufficiale di AMD dove è possibile consultare anche una lista di tutti i modelli compatibili con questi driver.

Potete effettuare il download di AMD Radeon Software 20.9.2 da questo link. Dopo l’installazione è consigliato un riavvio di sistema per permettere a Windows il corretto caricamento della nuova versione di driver per la vostra GPU.