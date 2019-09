AMD Ryzen 5 3500X in arrivo: pronto a sfidare il Core i5-9400F?

Non solo Ryzen 5 3500: AMD starebbe preparando anche il 3500X, un processore che potrebbe entrare in rotta di collisione con il Core i5-9400F di Intel.

Il rivenditore cinese JD.com ha inserito nel proprio store online un processore ancora inedito di AMD, il Ryzen 5 3500X. Questo modello sembra in dirittura d’arrivo, così come il Ryzen 5 3500 di cui erano trapelate alcune informazioni in precedenza.

Si tratta di due processori che per nomenclatura e caratteristiche andranno a collocarsi tra il Ryzen 5 3400G, uno dei due processori con grafica integrata della serie, e il nuovo best seller Ryzen 5 3600 (disponibile ora a circa 190 euro). Questi due processori dovrebbero intensificare ulteriormente la battaglia con Intel per le quote di mercato nella fascia media del mercato, dove l’azienda di Santa Clara può vantare un processore come il Core i5-9400F (circa 140 euro).

Il Ryzen 5 3500X dovrebbe avere come il fratello minore 3500 sei core senza SMT attivo (il 3600 ha l’SMT, quindi 12 thread), ma i due dovrebbero differenziarsi per la quantità di cache L3 – 32 MB contro 16 MB. Il 3500X dovrebbe essere accompagnato da un dissipatore Wraith Stealth, mentre il modello 3600 già sul mercato è affiancato dal Wraith Spire.

Ryzen 5 3500X e 3500 per il resto dovrebbero essere identici, almeno stando alle indiscrezioni, con frequenze operative di 3,6 / 4,1 GHz, un TDP di 65 watt, lo stesso numero di linee PCIe 4.0 e il controller dual-channel DDR4-3200.

Insieme a queste informazioni JD.com ha diffuso anche del materiale marketing in cui il Ryzen 5 3500X è messo proprio a confronto con l’Intel Core i5-9400F, processore che condivide con il chip AMD lo stesso numero di core, la frequenza di boost e il TDP.

Nei grafici, dove i processori sono coadiuvati dalla GTX 1660, emergono prestazioni in gaming pressoché identiche tra i due. È chiaro che il successo del 3500X dipenderà molto dal prezzo, che è ufficialmente è ancora ignoto, ma JD.com lo venderà per 1099 yuan, ossia 155 dollari circa / 140 euro. Il Core i5-9400F si trova a circa 140 euro in questo momento.