Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D è disponibile su AliExpress a un prezzo straordinario. Questa CPU a 8 core e 16 thread con frequenza fino a 5,0 GHz, dotata di 96MB di cache e tecnologia 5nm, è perfetta per gaming e prestazioni elevate. Con un coupon da applicare, potete portarvi a casa questo gioiello a soli 275€ circa.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €4 durante il checkout

Ryzen 7 7800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

AMD Ryzen 7 7800X3D è la scelta ideale per i gamer più esigenti e gli appassionati di streaming che cercano prestazioni di altissimo livello senza compromessi. Con i suoi 8 core e 16 thread che raggiungono i 5,0 GHz e l'innovativa cache 3D da 96MB, questo processore vi garantirà frame rate elevati e costanti anche nei giochi più moderni e impegnativi. Se siete alla ricerca di un hardware capace di gestire simultaneamente gaming in 4K, registrazione video e multitasking intensivo, questo Ryzen rappresenta un investimento eccellente, soprattutto considerando lo sconto attuale che lo rende accessibile a un pubblico più ampio.

Questa CPU soddisfa perfettamente le esigenze di chi desidera costruire o aggiornare una postazione gaming di fascia alta con piattaforma AM5, garantendo compatibilità con le schede madri X670 e B650 e tecnologie all'avanguardia. Il processo produttivo a 5nm assicura efficienza energetica superiore e temperature contenute, aspetti fondamentali per sessioni di gioco prolungate. Content creator, editor video e professionisti che lavorano con applicazioni multithread vi troveranno un alleato potente per accelerare i flussi di lavoro. Con un risparmio incredibile rispetto ad altri store, è il momento giusto per portare le vostre prestazioni al livello successivo.

Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D rappresenta l'eccellenza per gaming e produttività: 8 core e 16 thread con frequenza boost fino a 5,0 GHz, tecnologia avanzata a 5nm e ben 96MB di cache 3D V-Cache. Compatibile con socket AM5 e schede madri X670/B650, vi garantirà prestazioni straordinarie in ogni scenario d'uso.

Vedi offerta su AliExpress