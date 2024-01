AMD Ryzen 7 8700G "Hawk Point", trapelano le specifiche complete

L’AMD Ryzen 7 8700G dovrebbe essere il top di gamma della nuova famiglia di APU AMD Ryzen 8000 “Hawk Point” dedicate ai sistemi desktop. Nuovi dettagli sono emersi grazie al database di Geekbench, grazie ai quali possiamo sapere quelle che dovrebbero essere le specifiche complete del chip.

Il prossimo Ryzen 7 8700G sarà quipaggiato con 8 core / 16 thread, 16MB di cache L3, 8MB di cache L2, una frequenza base di 4,2GHz e un boost fino a 5,1GHz. La grafica integrata Radeon 780M si basa su architettura RDNA 3 ed è dotata di 12 Compute Unit, che operano a 2,9GHz. Il chip è anche in grado di supportare i nuovi moduli DDR5 da 64GB, consentendo di avere una configurazione con 256GB di RAM.

I test sono stati eseguiti su una scheda madre ASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI con 32GB di RAM DDR5-4800, segno che potrebbero migliorare ulteriormente con memorie più veloci. Nel test Geekbench Vulkan l’APU ha raggiunto i 35.427 punti, il 15% in più rispetto al Ryzen 5 8600G, i cui benchmark sono trapelati nelle scorse ore; in quello OpenCL invece il Ryzen 7 8700G ha raggiunto i 29.244 punti, il 18% in più rispetto al fratello minore, equipaggiato con grafica integrata Radeon 760M.

Le APU dovrebbero debuttare a fine gennaio, in concomitanza con altri prodotti AMD, tra cui la Radeon RX 7600 XT per sistemi desktop. Attualmente non si hanno ulteriori dettagli come il prezzo o le prestazioni in scenari reali di queste APU, ma se il periodo di lancio fosse confermato, non dovrebbe mancare molto alla scoperta di queste informazioni.