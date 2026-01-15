Siete alla ricerca di potenza di calcolo per il vostro PC gaming? Su AliExpress trovate l'AMD Ryzen 7 9800X3D a soli 379,40€ applicando il coupon di 30€, un prezzo eccezionale per questo processore di nuova generazione. Dotato di tecnologia 3D V-Cache, 8 core e 16 thread, questo chip raggiunge una frequenza di 5,2 GHz con 96MB di cache L3. Perfetto per il socket AM5, vi garantirà prestazioni straordinarie in gaming e produttività. Un'occasione da non perdere per aggiornare la vostra configurazione!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €30 durante il checkout

Ryzen 7 9800X3D, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AMD Ryzen 7 9800X3D rappresenta la scelta ideale per i gamer più esigenti e i creatori di contenuti professionisti che non vogliono scendere a compromessi sulle prestazioni. Con la sua rivoluzionaria tecnologia 3D V-Cache da 96MB e 8 core capaci di raggiungere i 5,2 GHz, questo processore vi offrirà un vantaggio competitivo decisivo nei titoli più recenti e velocizzerà drasticamente i vostri flussi di lavoro in rendering, editing video e streaming simultaneo. Se cercate prestazioni di alto livello per gaming in 1440p e 4K, elaborazione di progetti complessi o multitasking intensivo, questo chip di ultima generazione saprà soddisfare ogni vostra aspettativa.

Questa offerta con uno sconto e un coupon aggiuntivo di 30€ vi permetterà di accedere a tecnologie all'avanguardia a un prezzo straordinariamente competitivo. È la soluzione perfetta per chi desidera costruire o aggiornare una workstation per lo streaming professionale, il gaming competitivo o la produzione multimediale, garantendovi prestazioni di fascia altissima senza il tipico investimento che questi componenti richiederebbero. Ideale anche per appassionati di overclock e tecnologia che vogliono esplorare le potenzialità della piattaforma AM5, beneficiando di un'architettura moderna e pronta per il futuro.

AMD Ryzen 7 9800X3D è un processore di ultima generazione che porta le prestazioni a un nuovo livello. Con 8 core e 16 thread, questa CPU raggiunge frequenze fino a 5,2 GHz e integra la rivoluzionaria tecnologia 3D V-Cache con 96MB di cache L3, ideale per gaming e applicazioni demanding.

Vedi offerta su AliExpress