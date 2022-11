Dopo un debutto iniziale caratterizzato da cifre di vendita decisamente alte, sembra che AMD abbia finalmente deciso di tagliare il prezzo delle sue nuove CPU Ryzen 7000 nel mercato europeo, come emerso dai siti di alcuni rivenditori. I modelli della nuova serie sono infatti ora venduti a un costo decisamente inferiore, come il top di gamma Ryzen 9 7950X con 16 core, ora disponibile a 719€ invece che 849€, una cifra persino più bassa della conversione euro-dollaro. In altri paesi la situazione è ancora migliore, con la CPU scesa fino a 648€.

Tra gli altri modelli Ryzen scontati ci sono anche il Ryzen 9 7900X, da 12 core, dal prezzo di 564€ invece che 669€, il Ryzen 7 7700X da 8 core, ora venduto a 419€ rispetto i 479€ iniziali e il Ryzen 5 7600X da 6 core, che infine scende da 369€ a 319€. I prezzi sono entrati in vigore da poco in diversi paesi europei e, in altri mercati, sono perfino più bassi di quelli indicati. Queste cifre non faranno ovviamente che rendere i nuovi processori di AMD più convenienti per il pubblico, ma soprattutto più competitivi rispetto agli Intel Raptor Lake in merito al rapporto prestazioni/prezzo.

Fonte: Videocardz

Il colosso di Santa Clara si prepara infatti a far debuttare il resto dei nuovi modelli di fascia medio-bassa, un segmento dove è da sempre stata dominante. Ad essere attese sono in particolare le CPU Core i5-13600 e 13400 rispettivamente da 14 e 10 core, che rappresenteranno un’allettante proposta per chi vuole assemblare un PC dal prezzo contenuto, ma comunque potente. AMD si prepara quindi a tenere il passo con le proprie CPU, al fine di cercare di contrastare il rivale anche in questo importante aspetto.

Nel frattempo AMD è al lavoro anche sulle nuove GPU Radeon, presentate qualche settimana fa e pronte a debuttare il prossimo 13 dicembre. Diverse sono le novità, sia al livello hardware (con la nuova architettura RDNA 3) che software: oltre a FSR 3, le prossime versioni dei driver introdurranno una nuova modalità denominata HYPR-RX, che con un clic consentirà di aumentare immediatamente le prestazioni della scheda video: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.