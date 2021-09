AMD Zen 4, rivista le gestione delle temperature

Si prevede che i prossimi processori Ryzen di AMD basati sull’architettura Zen 4 apporteranno numerosi miglioramenti a livello prestazionale. Secondo un articolo di Igor’s Lab, AMD ha anche migliorato l’erogazione di potenza e la lettura delle temperatore su Raphael (nome in codice delle CPU). Come viene osservato nel rapporto, AMD ha lavorato sodo per risolvere i problemi generali inerenti alla gestione dell’alimentazione e alle letture termiche, dato che nelle ultime generazioni sono apparse diverse segnalazioni relative a registrazioni errate delle temperature.

Le soluzioni di raffreddamento per le CPU dipendono da uno specifico output della CPU, cioè Tcontrol (Tctl). Se la CPU riporta un Tctl più alto, le ventole gireranno a velocità più elevate, mentre, al contrario, se segnala un Tctl più basso, le ventole rallenteranno. È un processo semplice che funziona finché la CPU offre dati corretti. Una parte di Tctl è costituta da una funzionalità chiamata CUR_TEMP (temperatura corrente), la cui implementazione è stata rivista in Raphael. Con le precedenti generazioni di Ryzen, l’output di CUR_TEMP era talvolta inaffidabile e causava un’accelerazione casuale delle ventole in modo non coerente. Con Raphael, CUR_TEMP è stata rielaborata per produrre una curva più uniforme e fornire alle ventole segnali più chiari sulla temperatura, offrendo come risultato un funzionamento più equilibrato e possibilmente un rumore inferiore.

Per quanto riguarda la gestione dell’alimentazione, Igor’s Lab scrive che:

AMD sottolinea di evitare livelli (stadi) di conversione di potenza eccessivi durante la generazione di tensioni parziali per mantenere l’efficienza e non abbassare eccessivamente l’efficienza complessiva. La topologia della conversione di potenza deve quindi essere esaminata attentamente in anticipo. Il numero e i livelli di tensione, così come i requisiti di corrente, per ciascuno di questi rail devono soddisfare i requisiti. Se il requisito di corrente è elevato, devono essere utilizzati regolatori di commutazione sufficientemente elevati. Il numero totale di stadi nel percorso della corrente dovrebbe essere limitato a due, compresa l’alimentazione di ingresso principale, perché ogni stadio riduce notevolmente l’efficienza complessiva della tensione finale erogata. I collegamenti in serie delle alimentazioni sono quindi sempre estremamente controproducenti.

A quanto pare, AMD sta puntando a fornire una miglior efficienza sulle sue prossime CPU. Per il momento, ovviamente, non ci resta che attendere pazientemente un annuncio ufficiale da parte del produttore.