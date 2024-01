Anche ASUS ha i suoi occhiali per la realtà aumentata, ecco AirVision M1

Tra i vari annunci del CES 2024, ASUS ha presentato anche AirVision M1, catturando l’attenzione degli appassionati di tecnologia. Si tratta di un prodotto che differisce dai visori di realtà mista, come ad esempio Apple Vision Pro, poiché è progettato per ridefinire la produttività.

Si tratta fondamentalmente di un paio di occhiali che integrano dei display Micro OLED con risoluzione Full HD, fornendo agli utenti un campo visivo verticale di 57 gradi. Il dispositivo permette di selezionare diversi rapporti d’aspetto, scegliendo tra 16:9, 21:9 e 32:9. Il touchpad, posizionato sulla bacchetta sinistra, permette di navigare facilmente e di gestire il controllo della luminosità e l’aggiustamento dello schermo.

Gli occhiali sono dotati di microfoni e altoparlanti integrati con cancellazione del rumore, così da garantire un’esperienza d’uso piacevole in qualsiasi ambiente. Inutile dire che AirVision M1 non è un dispositivo autonomo, ma necessita di essere collegato a un PC o a uno smartphone tramite USB-C per poter essere sfruttato al meglio.

Durante la fiera ASUS non ha svelato prezzo e data d’uscita del dispositivo, che ha suscitato un certo interesse tra gli appassionati. Le caratteristiche descritte suggeriscono che, in certi ambiti, potrebbe essere visto come un’alternativa economica al costoso Apple Vision Pro, in uscita nelle prossime settimane; vedremo se sarà davvero così quando arriverà sul mercato.