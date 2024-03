Apple M4, ecco quando potrebbe arrivare il prossimo chip di Apple

La serie di chip Apple M3 ha fatto il suo debutto alla fine dello scorso anno nella gamma di MacBook Pro e di recente è passata al MacBook Air M3. Secondo alcune fonti sembra che i chip M4 potrebbero essere pronti entro lo stesso periodo l'anno prossimo.

Una nuova previsione di roadmap è stata pubblicata dalla società di analisi di mercato Canalys e suggerisce che il chip Apple M4 potrebbe essere lanciato nel primo trimestre del 2025. Sebbene questo non sia una garanzia dei piani di Apple, si tratta di stime progettate per mostrare a varie aziende cosa potrebbero fare i loro concorrenti, in questo caso Apple, Intel, AMD e Qualcomm.

Finora, Apple ha solitamente lasciato un intervallo di circa 18 mesi tra le nuove generazioni dei suoi chip della serie M, per cui un lancio alla fine del Q1 o all'inizio del Q2 del 2025 sarebbe abbastanza in linea con questa strategia di mercato.

"L'M4 offrirà ancora più funzionalità e prestazioni legate all'IA."

Canalys prevede anche che i chip M4 avranno un grande focus sull'IA, il che non è una sorpresa. I PC con IA sono molto diffusi ora, e negli ultimi anni c'è stata una spinta per offrire chip in grado di gestire IA migliori e più potenti. Infatti si dice che Apple stia facendo proprio questo con l'iPhone 16 e il chipset A18, entrambi i quali sono oggetto di voci che offriranno un'unità neurale notevolmente migliorata.

Apple ha anche fatto una grande spinta sull'IA con il MacBook Air M3, che presenta un'unità neurale potenziata. L'azienda, infatti, è arrivata addirittura a dichiararlo il "miglior laptop consumer del mondo per l'IA". Va da sé, dunque, che sia praticamente garantito che l'M4 offrirà ancora più funzionalità e prestazioni legate all'IA.

Inoltre, possiamo probabilmente aspettarci molti più aggiornamenti hardware nei chip M4. Le core di prestazione del M3 erano il 30% più veloci rispetto al M1, mentre le core di efficienza erano il 50% più veloci. Senza contare le prestazioni grafiche (il ray tracing hardware è arrivato con il M3) e l'efficienza energetica per cui il silicio di Apple è conosciuto fin dall'inizio.

Ovviamente, al momento è impossibile dire quanto miglioreranno le prestazioni e l'efficienza energetica nel chip M4. Dovremo solo aspettare e vedere quali informazioni aggiuntive emergeranno nei prossimi 12 mesi.