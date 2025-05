Apple MacBook Air M4: prestazioni e autonomia senza compromessi a MENO Di 990€!

Se siete alla ricerca di un notebook Apple di ultima generazione capace di offrire prestazioni eccellenti, autonomia straordinaria e un design ultraportatile, allora questa promozione su Amazon merita la vostra attenzione. Il nuovo Apple MacBook Air 13'' con chip M4, nella splendida colorazione mezzanotte, è ora disponibile a soli 988,99€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo consigliato di 1.249€. Si tratta di un'occasione irripetibile per acquistare un dispositivo pensato per l'era dell'intelligenza artificiale, con un risparmio considerevole.

Vedi offerta su Amazon

Apple MacBook Air 13'' M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore pulsante di questo MacBook Air M4 è il nuovissimo chip Apple M4, progettato per garantire prestazioni elevate in qualsiasi ambito, dall'uso quotidiano fino alle attività più complesse come il video editing o il multitasking spinto. Il supporto ad Apple Intelligence, il nuovo sistema intelligente di Apple, consente di sfruttare funzionalità evolute di scrittura, creazione e gestione dei contenuti, il tutto nel massimo rispetto della privacy.

Dotato di un brillante display Liquid Retina da 13,6 pollici, questo MacBook offre una resa visiva eccellente, con colori vivi, dettagli nitidi e testi estremamente definiti. La memoria unificata da 16GB e l'unità SSD da 256GB garantiscono fluidità nell'esecuzione delle applicazioni e spazio a sufficienza per documenti, file multimediali e software professionali.

Altro punto di forza è la batteria: con un'autonomia fino a 18 ore, potete lavorare o studiare tutto il giorno senza preoccuparvi di ricaricare. Il comparto audio-video non è da meno: webcam 12MP con funzione Center Stage, microfoni evoluti e sistema audio spaziale a quattro altoparlanti rendono il MacBook Air un alleato perfetto per videochiamate e intrattenimento.

Completa il quadro una connettività all'avanguardia con porte Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e supporto per fino a due monitor esterni. In definitiva, il nuovo MacBook Air M4 da 13 pollici è la scelta ideale per chi cerca un portatile potente, elegante e pronto per il futuro dell'informatica personale. A un prezzo così conveniente, sarebbe un delitto lasciarselo scappare! Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.