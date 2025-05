Prenotare un volo al prezzo più basso possibile non è solo questione di offerte last minute. Spesso i siti di viaggi applicano una discriminazione geografica dei prezzi: in base alla tua posizione, potresti vedere tariffe diverse per lo stesso volo. Una VPN (Virtual Private Network) aiuta proprio in questo, perché ti permette di mascherare la tua posizione e cercare voli come se ti trovassi in un altro paese. Ad esempio, connettendoti a un server in un paese con costo della vita più basso (come India, Thailandia o Malesia) potresti scoprire prezzi inferiori per lo stesso biglietto aereo. Questo accade perché le compagnie aeree e i portali di booking talvolta offrono tariffe locali scontate, pensando di attirare clienti di quelle regioni.

Un altro vantaggio di usare una VPN è la privacy nelle ricerche. Navigando con IP estero e in modalità incognita, eviti che i siti di voli traccino le tue visite tramite cookie, scongiurando i famigerati aumenti di prezzo dopo ricerche ripetute. In più, una VPN cifrata protegge i tuoi dati su Wi-Fi pubblici (utile mentre viaggi) e mantiene anonime le tue attività.

Attenzione: meglio affidarsi a VPN a pagamento affidabili ed evitare quelle gratuite, che spesso sono lente, poco sicure o limitate. Fatta questa premessa, in questo articolo vi presenteremo le migliori VPN per chi vuole risparmiare sui voli, con caratteristiche, pro e contro di ognuna. E se volete un quadro ancora più completo sul mercato, vi consigliamo di consultare anche la nostra guida alle migliori VPN del momento, con un confronto dettagliato tra tutte le opzioni top del settore.

NordVPN

NordVPN (enorme rete di server e l’ottima velocità. Vanta oltre 7.400 server in 118 paesi, uno dei network più vasti sul mercato, ideale per confrontare i prezzi dei voli in diverse regioni del mondo. Puoi collegarti facilmente a nazioni dove i voli costano meno (dall’Europa all’Asia) e scovare tariffe che da casa non vedresti. La sua infrastruttura è pensata per offrire connessioni rapide e stabili: grazie al protocollo proprietario NordLynx (basato su WireGuard), NordVPN garantisce ottime prestazioni di velocità – un aspetto cruciale quando si fanno tante ricerche online. In pratica, anche collegandoti a server molto lontani, potrai cercare voli senza attese o rallentamenti significativi. qui trovate la nostra recensione ) è uno dei servizi VPN più famosi e utilizzati al mondo, rinomato per l’e l’ottima velocità. Vanta oltre, uno dei network più vasti sul mercato, ideale per confrontare i prezzi dei voli in diverse regioni del mondo. Puoi collegarti facilmente a nazioni dove i voli costano meno (dall’Europa all’Asia) e scovare tariffe. La sua infrastruttura è pensata per offrire connessioni rapide e stabili: grazie al protocollo proprietario(basato su WireGuard), NordVPN garantisce ottime prestazioni di velocità – un aspetto cruciale quando si fanno tante ricerche online. In pratica, anche collegandoti a server molto lontani, potrai cercare voli senza attese o rallentamenti significativi.

Sul fronte privacy e sicurezza, NordVPN adotta crittografia AES-256 e una rigorosa politica no-log (verificata da audit indipendenti) per cui le tue attività non vengono registrate. Ciò significa che siti di voli e compagnie aeree non possono tracciare la tua cronologia di ricerca attraverso l’IP. L’app include un pratico sistema di connessione rapida e una mappa interattiva, ma puoi anche scegliere manualmente il paese da cui navigare. Questo facilita moltissimo il cambio di server per confrontare tariffe aeree da più località.

NordVPN protegge anche da DNS leak e offre funzioni extra come il Kill Switch (che blocca il traffico se la VPN cade) e il Threat Protection per bloccare annunci e traccianti – utile per evitare pubblicità di voli già cercati. È compatibile con tutti i dispositivi e permette fino a 10 connessioni simultanee con un singolo account, così puoi cercare voli sul PC e smartphone insieme o condividerlo con la famiglia in viaggio.

Express VPN

ExpressVPN (oltre 3.000 server in 105 paesi, includendo molte località utili per la ricerca di voli scontati. Grazie a questa ampia distribuzione, puoi facilmente simulare la navigazione da quasi qualsiasi angolo del mondo: che tu voglia verificare i prezzi di un volo come se fossi negli Stati Uniti, in Asia o in Sud America, ExpressVPN ti copre con server performanti in tutte queste aree. Un grande punto di forza è il suo protocollo proprietario Lightway, progettato per massimizzare la velocità e la stabilità della connessione. Questo si traduce in caricamenti rapidi delle pagine e nessun buffering mentre confronti offerte sui siti di compagnie aeree, anche se ti colleghi a server geograficamente distanti. Per un viaggiatore alla caccia di affari, ciò significa poter fare più ricerche in meno tempo, senza stress. qui trovate la nostra recensione completa ) si posiziona da anni ai vertici delle classifiche VPN per affidabilità, velocità e copertura globale. Dispone di, includendo molte località utili per la ricerca di voli scontati. Grazie a questa ampia distribuzione, puoi facilmente simulare la navigazione da quasi qualsiasi angolo del mondo: che tu voglia verificare i prezzi di un volo come se fossi negli, ExpressVPN ti copre con server performanti in tutte queste aree. Un grande punto di forza è il suo protocollo proprietario, progettato per massimizzare la velocità e la stabilità della connessione. Questo si traduce in caricamenti rapidi delle pagine e nessun buffering mentre confronti offerte sui siti di compagnie aeree, anche se ti colleghi a server geograficamente distanti. Per un viaggiatore alla caccia di affari, ciò significa poter fare più ricerche in meno tempo, senza stress.

Un altro aspetto in cui eccelle ExpressVPN è la sicurezza: utilizza crittografia di livello militare e ha sede nelle Isole Vergini Britanniche, fuori da alleanze di sorveglianza come i 14-Eyes. La sua politica no-log è stata confermata anche in casi reali (server sequestrati che non hanno rivelato dati degli utenti), quindi è ottima per mantenere anonime le tue ricerche di voli. L’app di ExpressVPN è nota per essere intuitiva: in pochi clic puoi scegliere un paese e connetterti, e c’è anche la funzione di Smart Location che seleziona automaticamente il server più veloce (utile se stai solo cercando protezione Wi-Fi durante i viaggi). Supporta fino a 8 dispositivi contemporaneamente, abbastanza per coprire laptop, smartphone e tablet durante i tuoi spostamenti. Inoltre, il servizio clienti 24/7 di ExpressVPN è tra i migliori – un vantaggio se dovessi avere problemi di connessione proprio mentre stai prenotando un volo last-minute. In sintesi, ExpressVPN è una scelta solida per chi vuole il massimo della velocità e semplicità nel cambiare paese durante la ricerca di voli, pur potendo contare su standard di privacy elevati.

Surfshark VPN

Surfshark (connessioni illimitate di dispositivi con un solo abbonamento e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Nonostante il costo inferiore rispetto a giganti come Express o Nord, Surfshark mette sul piatto caratteristiche di alto livello. La sua rete conta 3.200+ server in 100 paesi, coprendo tutte le destinazioni chiave per scovare voli economici. Hai la possibilità di collegarti a paesi europei, asiatici, americani e persino ad alcune nazioni emergenti – l’ideale per confrontare prezzi su rotte intercontinentali. Ad esempio, puoi passare da un server in India a uno in Argentina in pochi secondi e vedere se il costo di un volo cambia. Pur non avendo il numero di server di NordVPN, la copertura geografica di Surfshark è ampia e le prestazioni non sono da meno: utilizza il protocollo WireGuard per garantire velocità elevate (nei test indipendenti conserva circa il 93% della velocità base, molto vicino al 94% di NordVPN). Ciò significa che durante le tue ricerche di voli difficilmente noterai rallentamenti significativi. qui trovate la nostra recensione completa ) è la VPN emergente che negli ultimi anni ha conquistato viaggiatori e utenti attenti al risparmio. Il motivo? Offrecon un solo abbonamento e un eccellente rapportoNonostante il costo inferiore rispetto a giganti come Express o Nord, Surfshark mette sul piatto caratteristiche di alto livello. La sua rete conta, coprendo tutte le destinazioni chiave per scovare voli economici. Hai la possibilità di collegarti a paesi europei, asiatici, americani e persino ad alcune nazioni emergenti – l’ideale per confrontare prezzi su rotte intercontinentali. Ad esempio, puoi passare da un server ina uno inin pochi secondi e vedere se il costo di un volo cambia. Pur non avendo il numero di server di NordVPN, la copertura geografica di Surfshark è ampia e le prestazioni non sono da meno: utilizza il protocolloper garantire velocità elevate (nei test indipendenti conserva circa il 93% della velocità base, molto vicino al 94% di NordVPN). Ciò significa che durante le tue ricerche di voli difficilmente noterai rallentamenti significativi.

Surfshark brilla anche in versatilità. Potendo usare la VPN su dispositivi illimitati, tutta la famiglia può partecipare alla caccia al volo economico collegandosi da diverse località virtuali, senza dover acquistare più account. L’app ha un’interfaccia pulita e moderna, con funzionalità utili come CleanWeb (che blocca pubblicità e malware) riducendo il rischio di popup o tracker di siti di viaggi. C’è anche la modalità Camouflage e NoBorders per bypassare restrizioni in paesi censurati – un plus se viaggi in destinazioni con internet limitato. Surfshark include inoltre la funzione MultiHop, che fa passare la connessione attraverso due server VPN in due paesi diversi: non serve direttamente per ottenere prezzi più bassi dei voli, ma aggiunge privacy se ti colleghi da reti poco sicure durante il viaggio.

Proton VPN

ProtonVPN (privacy e trasparenza, ed è un’ottima scelta a pagamento per i viaggiatori più attenti sia al portafoglio che alla riservatezza. Nata in Svizzera (infatti la sua sede è lì, con le forti tutele legali svizzere), ProtonVPN offre oggi una rete impressionante di oltre 12.000 server in 110 paesi – un’espansione notevole avvenuta di recente, che la rende una delle VPN con più località in assoluto. Questo significa che, a prescindere da dove cerchi un volo, avrai probabilmente un server ProtonVPN disponibile per farti apparire come un utente locale e vedere i prezzi reali di quella nazione. Dall’Indonesia al Sudafrica, dal Brasile all’Australia, le opzioni abbondano. ProtonVPN si distingue anche per l’approccio orientato alla sicurezza: tutti i suoi server sono ad alta velocità (10 Gbps) e senza registri, con codice delle app open source controllato dalla community. Per l’utente che vuole risparmiare sui biglietti aerei, ciò si traduce in una navigazione affidabile e anonima al 100%. qui trovate la nostra recensione ) si è costruita una reputazione solida puntando tutto sue trasparenza, ed è un’ottima scelta a pagamento per i viaggiatori più attenti sia al portafoglio che alla riservatezza. Nata in Svizzera (infatti la sua sede è lì, con le forti tutele legali svizzere), ProtonVPN offre oggi una rete impressionante di– un’espansione notevole avvenuta di recente, che la rende una delle VPN con più località in assoluto. Questo significa che, a prescindere da dove cerchi un volo, avrai probabilmente un server ProtonVPN disponibile per farti apparire come un utente locale e vedere i prezzi reali di quella nazione. Dall’al, dalall’, le opzioni abbondano. ProtonVPN si distingue anche per l’approccio orientato alla sicurezza: tutti i suoi server sono, con codice delle app open source controllato dalla community. Per l’utente che vuole risparmiare sui biglietti aerei, ciò si traduce in una navigazione affidabile e anonima al 100%.

Un vantaggio particolare di ProtonVPN è la funzione Secure Core (doppia VPN passando per server sicuri in Svizzera/Islanda/Svezia) – non incide direttamente sui prezzi dei voli ma garantisce che la tua posizione sia ancora più offuscata, utile se temi discriminazioni o blocchi aggressivi da parte di alcuni siti di viaggio. ProtonVPN permette 10 dispositivi simultanei con un account (sul piano Plus), quindi puoi condividere la VPN con un compagno di viaggio mentre confrontate tratte differenti. In termini di velocità, i server ProtonVPN reggono benissimo il confronto: con il protocollo WireGuard raggiunge ottimi risultati, permettendo di navigare siti di comparazione voli senza lentezze. L’interfaccia dell’app ProtonVPN è un po’ più tecnica (mostra grafici di traffico, profili avanzati, etc.), ma offre anche profili preimpostati come “Velocità” o “Random” che possono tornare utili: ad esempio, potresti configurare un profilo che si connette ogni volta ad un paese a basso costo casuale, per fare tentativi rapidi di ricerca voli. ProtonVPN ha anche un piano gratuito (limitato), ma per risparmiare sui voli serve la versione Plus a pagamento che dà accesso a tutti i paesi e massima velocità.

CyberGhost VPN

CyberGhost (vasta rete di server che offre. Di origine rumena, questo servizio mette a disposizione oltre 11.000 server in 100 paesi – numeri impressionanti che significano che non avrai problemi a trovare un server nel paese da cui vuoi simulare l’acquisto del volo. Se il tuo obiettivo è ottenere il prezzo più vantaggioso per qualsiasi volo, CyberGhost è un alleato affidabile. La sua interfaccia semplice ti permette di scegliere rapidamente la nazione desiderata; inoltre, organizza persino i server per attività (streaming, torrent, gaming) – indice di un’infrastruttura curata, anche se per la ricerca voli userai semplicemente i server standard. Le connessioni sono veloci e sicure, grazie al supporto dei protocolli più moderni come WireGuard. Pur avendo una rete gigantesca, CyberGhost mantiene buone prestazioni: la velocità è leggermente inferiore a NordVPN in alcuni test comparativi, ma resta ottima per navigare e comparare prezzi senza attese fastidiose. In pratica, puoi passare da un server europeo a uno asiatico in poco tempo e aggiornare la pagina dei risultati di un volo quasi istantaneamente. qui trovate la nostra recensione ) è una VPN popolare soprattutto per la sua facilità d’uso e lache offre. Di origine rumena, questo servizio mette a disposizione– numeri impressionanti che significano che non avrai problemi a trovare un server nel paese da cui vuoi simulare l’acquisto del volo. Se il tuo obiettivo è ottenere il prezzo più vantaggioso per qualsiasi volo, CyberGhost è un alleato affidabile. La sua interfaccia semplice ti permette di scegliere rapidamente la nazione desiderata; inoltre, organizza persino i server per attività (streaming, torrent, gaming) – indice di un’infrastruttura curata, anche se per la ricerca voli userai semplicemente i server standard. Le connessioni sono veloci e sicure, grazie al supporto dei protocolli più moderni come. Pur avendo una rete gigantesca, CyberGhost mantiene buone prestazioni: la velocità è leggermente inferiore a NordVPN in alcuni test comparativi, ma resta ottima per navigare e comparare prezzi senza attese fastidiose. In pratica, puoi passare da un server europeo a uno asiatico in poco tempo e aggiornare la pagina dei risultati di un volo quasi istantaneamente.

Uno dei punti forti di CyberGhost è la trasparenza e le opzioni orientate all’utente. Ha sede in Romania (paese con leggi pro-privacy) e adotta una politica no-log verificata da Deloitte. Per chi vuole risparmiare sui voli, CyberGhost offre un plus difficile da battere: la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni – più lunga della media. Ciò significa che potresti persino provarla durante il periodo di pianificazione di un viaggio e valutare se effettivamente trovi offerte migliori, con la possibilità di ottenere un rimborso se non sei convinto. Il servizio consente fino a 7 dispositivi connessi in contemporanea, sufficiente per coprire le esigenze di una famiglia media. Dal punto di vista delle funzionalità extra, c’è un blocker di contenuti indesiderati (utile contro i tracker pubblicitari), lo split tunneling (per escludere certe app dalla VPN) e un solido kill switch. In sintesi, CyberGhost è la VPN “user-friendly” che combina quantità (server ovunque) e qualità, rendendo facile a chiunque l’operazione di cambiare paese virtuale per cacciare il volo più economico.