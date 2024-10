I nuovi MacBook Air sono previsti nel 2025, ma Amazon già abbassa i prezzi del MacBook M2

I nuovi MacBook Air equipaggiati con il chip M4 sono attesi per il 2025. Nel frattempo, Amazon ha ulteriormente ridotto il prezzo del MacBook Air con chip M2. Anche se non è più l'ultimo modello della linea, offre prestazioni eccezionali nelle applicazioni ottimizzate per Apple, il tutto racchiuso in un design collaudato e leggerissimo. Attualmente, il prezzo su Amazon è di 939€.

MacBook Air con chip M2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il MacBook Air M2 è il notebook ideale per studenti e per chi necessita di una macchina potente, portatile e affidabile. Grazie al suo design incredibilmente sottile e leggero, è perfetto per chi è sempre in movimento e non vuole compromettere le prestazioni per la portabilità. Il chip M2 assicura un'esperienza d'uso fluida e veloce, rendendo questo portatile adatto a chi lavora con software esigenti o a chi desidera godersi contenuti multimediali con qualità superiore.

La batteria di lunga durata, che raggiunge fino a 18 ore, significa che vi accompagnerà per l'intera giornata lavorativa o di studio senza dover cercare una presa elettrica. Gli appassionati di tecnologia che danno priorità a un display di qualità superiore troveranno nel MacBook Air M2 il compagno ideale. Il suo schermo Liquid Retina offre una luminosità e una gamma cromatica impressionanti, perfette per chi si occupa di fotografia, design o semplicemente desidera la migliore esperienza possibile durante lo streaming di video.

Inoltre, per chi lavora da remoto o frequenta webinar e lezioni online, la videocamera FaceTime HD e il sistema audio di alta qualità migliorano notevolmente le comunicazioni. Con un prezzo scontato oggi a 939€, rappresenta un investimento considerato saggio per coloro che cercano l'eccellenza sia in ambito lavorativo che ricreativo.

