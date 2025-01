Apple MacBook Pro 14'' M4 non è mai costato COSI' POCO! IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di un laptop potente, versatile e dall'eccezionale autonomia, Apple MacBook Pro 14'' con chip M4 rappresenta una delle migliori scelte sul mercato. Su Amazon, potete acquistarlo a 1.799€, con un 8% di sconto rispetto al prezzo di listino di 1.949€. Si tratta del minimo storico, un'occasione imperdibile per chi desidera un notebook professionale con prestazioni elevate e un design raffinato.

Apple MacBook Pro 14" M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Apple MacBook Pro 14" è equipaggiato con il nuovissimo chip M4, dotato di CPU a 10 core e GPU a 10 core, offrendo una velocità sorprendente sia nelle attività quotidiane che nei carichi di lavoro più intensi. Questo processore è progettato per garantire efficienza e prestazioni senza precedenti, rendendolo perfetto per creativi, sviluppatori e professionisti che necessitano di un dispositivo affidabile e veloce.

Uno dei punti di forza di questo modello è il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, capace di una luminosità di picco fino a 1.600 nit e un contrasto di 1.000.000:1, per immagini nitide e colori incredibilmente realistici. Che si tratti di editing fotografico, montaggio video o semplice navigazione, l’esperienza visiva sarà sempre al massimo livello.

MacBook Pro M4 offre un’autonomia di un giorno intero, permettendovi di lavorare ovunque senza preoccuparvi della batteria. Inoltre, le applicazioni più utilizzate come Microsoft 365 e Adobe Creative Cloud sono ottimizzate per il chip Apple, garantendo prestazioni fluide e senza interruzioni.

Dal punto di vista multimediale, il dispositivo include una videocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage, microfoni di livello professionale e sei altoparlanti con audio spaziale e supporto Dolby Atmos, per un'esperienza audio-video senza compromessi.

Con 16GB di memoria unificata e 512GB di archiviazione SSD, MacBook Pro M4 è perfetto per chi necessita di velocità e spazio di archiviazione elevati. In più, la perfetta integrazione con l’ecosistema Apple vi consente di copiare e incollare contenuti da iPhone a Mac, rispondere alle chiamate FaceTime e sincronizzare facilmente tutti i dispositivi.

Approfittate di questa offerta Amazon e portate a casa Apple MacBook Pro 14'' M4 a un prezzo scontato. Un notebook all’avanguardia, pensato per chi cerca il massimo in termini di potenza, autonomia e qualità costruttiva. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per lavoro per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon