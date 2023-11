Apple Pencil (2ª gen) per la prima volta SOTTO i 100€!

Grazie alle promozioni del Black Friday, su Amazon trovate l'Apple Pencil di seconda generazione a soli 96,00€, in calo rispetto al prezzo originale di 119,00€ grazie all'importante sconto del 19%! L'Apple Pencil, con la sua latenza impercettibile e la precisione estrema, diventerà il vostro strumento creativo preferito, compatibile con vari modelli di iPad Pro e iPad Air.

Apple Pencil di seconda generazione, chi dovrebbe acquistarla?

Questo prodotto è una penna digitale altamente sensibile all'inclinazione e alla pressione per iPad Pro e iPad Air che può trasformarsi in vari strumenti creativi con un semplice doppio tap. Si blocca magneticamente ai lati dell'iPad, dove si ricarica senza fili. Compatibile con iPad Pro 12,9" (3a, 4a e 5a generazione), iPad Pro 11" (1a, 2a e 3a generazione) e iPad Air (4a generazione).

L'Apple Pencil di seconda generazione è un'incredibile risorsa per creativi, artisti e studenti che usano l'iPad Pro o l'iPad Air per le loro attività quotidiane. Se siete degli artisti digitali, vi innamorerete della precisione incredibile di questo strumento da disegno che si trasforma facilmente in pennello, carboncino o matita, rendendo i vostri lavori artistici più sofisticati ed espressivi. Per gli studenti, prendere appunti non è mai stato così intuitivo e semplice: con una latenza quasi inesistente, vi sentirete come se steste scrivendo su carta. Inoltre, per un uso professionale, progettisti, architetti e grafici possono beneficiare dell'accuratezza e dell'efficienza dell'Apple Pencil nello schizzo e nella progettazione.

L'Apple Pencil di seconda generazione è attualmente in offerta ad appena 96,00€ invece di 119,00€. È una grande opportunità di risparmio per un accessorio che potenzia drasticamente le capacità dei vostri iPad Pro o iPad Air. La sua incredibile precisione, sensibilità e facilità d'uso fanno dell'Apple Pencil un must per artisti, studenti e professionisti. Rendete il vostro lavoro o studio più efficiente e intuitivo con questo splendido strumento.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

