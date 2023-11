Se siete curiosi di scoprire come è andato questo Black Friday 2023, in particolare quali sono stati i prodotti più acquistati dai lettori di Tom's Hardware, vi invitiamo a proseguire nella lettura di questo articolo. Il Black Friday è noto per offrire alcune delle opportunità di acquisto più vantaggiose dell'anno, consentendo di accedere a prodotti di fascia alta a prezzi più accessibili, per questo riteniamo che scoprire quali sono stati i 10 prodotti più acquistati possa essere interessante.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Nella compilazione di questa lista di 10 prodotti, abbiamo tenuto in considerazione soprattutto le categorie tech, senza trascurare eventuali acquisti provenienti da altre categorie, dove magari potrebbero essere saltati fuori articoli ideali per i prossimi regali di Natale.

Consultare questa lista non solo fornisce informazioni dettagliate su ciò che è stato per voi il Black Friday 2023, ma può anche offrire una panoramica dei trend del 2023 o di quelli destinati a emergere nei primi mesi del 2024. Detto questo, passiamo senza indugi alla sezione successiva, ricordandovi che nonostante le offerte possano essere diminuite rispetto alla scorsa settimana, continueremo a segnalarvele attraverso tutti i nostri canali.

I prodotti più acquistati al Black Friday dai nostri lettori

Amazon Fire TV Stick

Vedi su Amazon

Fire TV Stick 4K

Vedi su Amazon

Thermalright TF7

Vedi su Amazon

Echo Pop

Vedi su Amazon

SUPER MARIO BROS. WONDER

Vedi su Amazon

PHILIPS Hue White Smart

Vedi su Amazon

tado

Vedi su Amazon

Echo Dot (5ª generazione)

Vedi su Amazon

Sennheiser Hd 450Se

Hd 450Se di

Vedi su Amazon

Ring Intercom

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!