Horizon Forbidden West al prezzo PIU' BASSO di sempre su Amazon! (39€)

La versione per PS5 di Horizon Forbidden West è in sconto a soli 39,97€, ovvero il prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile su Amazon!

Horizon Forbidden West, chi dovrebbe acquistarlo?

Horizon Forbidden West riprende la storia da dove l'aveva lasciata Zero Dawn, con Aloy, ormai una leggenda, alla ricerca di una speranza per salvare un mondo al limite della devastazione. La trama si svolge solo sei mesi dopo gli eventi del titolo precedente, e Aloy si avventura verso i confini ovest, nella regione di San Francisco, alla ricerca di una cura per la Piaga che sta distruggendo la natura. In tal senso, si tratta dell'acquisto perfetto per coloro che hanno giocato e apprezzato il primo capitolo, dato che potranno godere di un'avventura migliorata sotto tutti i punti di vista.

Horizon Forbidden West, infatti, mantiene gli elementi chiave del suo predecessore, ma amplia notevolmente le possibilità di gameplay, combattimento ed esplorazione. L'avventura è vasta e coinvolgente, portando i giocatori attraverso un mondo vario e affascinante, che include ambientazioni come spiagge, deserti e picchi innevati. Con una durata stimata di almeno trenta ore di gioco per la trama principale, senza contare missioni secondarie e attività extra, vi intratterà sicuramente per molte ore!

Grazie al Black Friday di Amazon potrete approfittare del prezzo più basso a cui sia mai stato disponibile Horizon Forbidden West, giacché sino ad ora non era mai sceso sotto i 42,99€. Insomma, parliamo di un'occasione davvero imperdibile per recuperare un titolo a dir poco degno di nota!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

