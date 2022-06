Nuove informazioni provenienti dall’analista Ming-Chi Kuo svelano alcuni dettagli sul nuovo MacBook da 15 pollici, che Apple dovrebbe lanciare il prossimo anno, insieme ad un possibile modello da 12 pollici. Le indiscrezioni sui nuovi modelli erano già uscite all’inizio dell’anno su DSSC (Display Supply Chain Consultants), mentre la scorsa settimana la notizia è stata nuovamente riportata da Bloomberg.

Stando a Kuo, il nuovo modello di MacBook con schermo da 15 pollici dovrebbe perdere la dicitura “Air” ed essere disponibile in due versioni: una dotata di CPU Apple M2 con caricabatterie da 35W e l’altra con M2 Pro e caricabatterie da 67W. L’analista crede che questo nuovo modello entrerà in produzione nella prima metà del 2023, per essere lanciato nel secondo trimestre dello stesso anno o in una data successiva. Sarà ad ogni modo interessante vedere se Apple manterrà un sistema di raffreddamento passivo anche con M2 Pro, oppure riuscirà ad introdurre un raffreddamento attivo mantenendo uno spessore ridotto.

Oltre al modello da 15 pollici, Bloomberg fa anche riferimento ad una variante con schermo da 12 pollici attualmente in lavorazione da parte di Apple. L’azienda starebbe valutando di lanciare questo modello alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Se il rilascio dovesse essere confermato si tratterebbe dell’opzione più piccola della gamma, dopo che la casa di Cupertino ne aveva interrotto la produzione nel 2019.

Ricordiamo che il nuovo Apple M2 è stato presentato al WWDC 2022 tenutosi la scorsa settimana. Questa nuova versione arriverà dapprima sul nuovo MacBook Air M2 e su MacBook Pro 13, sostituendo M1. Durante l’evento l’azienda ha spiegato le differenze e le novità rispetto il predecessore, come un nuovo processo produttivo, un maggior numero di core e transistor, un’efficienza energetica più elevata e maggiori prestazioni per quanto riguarda l’elaborazione multimediale e l’intelligenza artificiale, nonché nuova tecnologie per la codifica e la decodifica, insieme a una maggiore efficienza energetica. Potete approfondire tutto nel nostro articolo dedicato.