ASRock, avvistati nuovi modelli di Radeon RX 6600 XT e Radeon 6600

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo parlato in più occasioni delle tanto vociferate proposte AMD per la fascia media del mercato, che dovrebbero concretizzarsi nelle Radeon RX 6600 XT e Radeon RX 6600. Infatti, i modelli di diversi produttori, come Gigabyte, PowerColor e ASRock, sono già comparsi presso l’ente ECC, anche se solo quest’ultimo fattore non indica la realizzazione vera e propria dei prodotti.

Stando alle informazioni estrapolate da una nuova patch per AMKFD, driver HSA per il kernel Linux, pubblicata lo scorso marzo, siamo venuti a conoscenza che la quantità di Infinity Cache della GPU Navi 23 che, secondo alcune voci, dovrebbe costituire il cuore della Radeon RX 6600, sarà di 32MB. Ovviamente, si tratta di pure speculazioni e non conosciamo ulteriori dettagli più specifici di questa misteriosa GPU.

Recentemente, come riportato dai colleghi di Overclock3D.net e il noto leaker Komachi su Twitter, ASRock ha registrato ulteriori schede grafiche Radeon RX 6600 XT e Radeon RX 6600. I modelli in questione sono dotati tutti di 8GB di GDDR6 a bordo, mentre le altre caratteristiche rimangono sconosciute, anche se è facile ipotizzare che possano sfruttare un bus a 128 bit.

Credit: Overclock3D

Molto probabilmente queste nuove proposte, non ancora presentate ufficialmente da AMD, andranno a scontrarsi con la serie GeForce RTX 3060 di NVIDIA, offrendo ottime prestazioni per il gaming a 1080p e dimostrandosi soddisfacenti anche a 1440p. Basandosi sui brand tipici di ASRock, è possibile che, in questo caso, queste future Radeon RX 6600 XT e Radeon RX 6600 faranno parte delle varianti Challenger D, Challenger ITX, Challenger Pro e Phantom Gaming.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere una comunicazione ufficiale per saperne di più.