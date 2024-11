Sotto i 300€: il Chromebook che ti regala 12 mesi di Gemini gratis

Acquistando questo Chromebook Plus by Asus, potete accedere a due offerte in una. Da una parte, pagate il portatile meno di 300€ (costava 449€ in origine). Dall'altra, potete attivare l'intelligenza artificiale di Gemini e usarla gratis per i primi 12 mesi.

ASUS Chromebook Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo ASUS Chromebook Plus è raccomandato per coloro che sono sempre in movimento e necessitano di una soluzione informatica leggera e compatta, senza sacrificare le prestazioni e l'affidabilità, garantite dalla tipica leggerezza del sistema operativo dei migliori chromebook. Grazie al suo design snello ed elegante, unito a un peso di soli 1,44kg e uno spessore di 1,87cm, si adatta a professionisti, studenti e chiunque necessiti di un dispositivo facilmente trasportabile.

La combinazione del processore Intel Core i3 di 12a generazione e 8 GB di RAM garantisce prestazioni eccellenti, permettendo di gestire con facilità le attività quotidiane, dal web browsing alla produttività ufficio, mantenendo al tempo stesso una reattività impeccabile. Inoltre, per gli utenti che desiderano trarre vantaggio dall'ecosistema Google, ASUS Chromebook Plus si presenta come una scelta ideale. Con un anno di Google One incluso, offre un ampio spazio di archiviazione cloud di 100GB per salvare file e foto, accrescendo così le possibilità di accesso ai dati in modo sicuro e affidabile dove e quando necessario.

La presenza di ChromeOS abilita inoltre aggiornamenti automatici e una protezione antivirus integrata, assicurando un'esperienza d'uso serena e priva di preoccupazioni. Chi cerca un computer portatile capace non solo di soddisfare le proprie esigenze di connettività e creatività, ma anche di offrire funzioni avanzate di sicurezza e aggiornamenti tempestivi, troverà nell'ASUS Chromebook Plus un ottimo compagno di lavoro e di studio.

Vedi offerta su Amazon