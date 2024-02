Avete una vecchia Nvidia? Ecco come avere più prestazioni

Una nuovo mod permette ai possessori di vecchie GPU Nvidia di godere di un notevole miglioramento delle prestazioni. Una recente mod DLSS 3 to FSR 3 consente infatti un aumento delle prestazioni fino al 75% su vecchi modelli come il GeForce RTX 2080 Ti. Tra le mod che offrono questa funzione, una in particolare sembra portare benefici molto alti.

Si tratta di una grande notizia per chi ha schede video Nvidia di vecchia generazione, ma anche per chi - magari - sta pensando di prenderne una sul mercato dell’usato.

Digital Foundry ha testato questa mod su diversi giochi AAA moderni, ottenendo risultati sorprendenti. Ad esempio, su Cyberpunk 2077 con una RTX 3080, si è registrato un aumento delle prestazioni del 67% a 1440P con DLSS 3 e RT attivati. Invece di oscillare tra i 60-70 FPS, la GPU è riuscita a raggiungere oltre 100 FPS in modo costante, con picchi fino a 120 FPS.

Anche Spider-Man: Miles Morales ha visto un miglioramento simile, con un incremento delle prestazioni del 65-75% a 1440P con DLAA e RT attivati. Questi risultati dimostrano chiaramente il valore aggiunto che la mod porta alle vecchie GPU Nvidia, offrendo prestazioni comparabili a quelle di modelli due generazioni più recenti.

Tuttavia, è importante notare che ci sono alcuni problemi di artefatti non presenti nelle implementazioni ufficiali. Questi includono elementi HUD distorti, capelli lampeggianti e sfarfallio delle ombre. Nonostante questi inconvenienti, la mod rappresenta comunque un passo avanti significativo per coloro che desiderano migliorare le prestazioni delle proprie GPU Nvidia.

In conclusione, il mod DLSS 3 to FSR 3 offre un'opportunità unica agli utenti di vecchie GPU Nvidia di ottenere prestazioni migliori senza dover necessariamente investire in hardware più recente. Nonostante alcuni problemi minori, il mod dimostra chiaramente il potenziale di espansione delle prestazioni delle GPU esistenti attraverso l'utilizzo di tecnologie di generazione di frame avanzate.

Potete scaricare la mod dalla sua pagina GitHub.