Prime Day: router con accesso internet anche tramite chiavetta sotto i 200€

Se state cercando un router wifi versatile che permetta l'accesso a Internet da diverse configurazioni, sappiate che nell'attuale Prime Day c'è un'offerta imperdibile anche per le vostre esigenze. Il protagonista è l'AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International, disponibile per questa occasione a soli 199,99€.

AVM FRITZ!Box 7590 AX Edition International, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo router si presenta come una soluzione ideale per coloro che necessitano di una connessione stabile e veloce, che sia adatta sia per uso domestico che professionale. Grazie alla sua tecnologia Wi-Fi 6, è consigliato a famiglie numerose o a chi possiede un gran numero di dispositivi connessi, garantendo una copertura capillare senza compromessi su performance e sicurezza.

La compatibilità con ADSL2+ e VDSL lo rende inoltre flessibile per diverse configurazioni di rete, offrendo velocità fino a 300 Mbit/s, dalla navigazione internet alla gestione di giochi online, dalla visione di contenuti in streaming alla condivisione di grandi file.

Allo stesso tempo, AVM FRITZ!Box 7590 AX risponde alle esigenze di coloro che necessitano di una rete affidabile e sicura per lavorare da casa, grazie alla VPN integrata che permette un accesso remoto protetto. Per le famiglie, il sistema Mesh integrato garantisce una copertura Wi-Fi estesa e uniforme, con la possibilità di aggiungere altri punti d'accesso senza perdite di segnale. Uffici domestici e simili troveranno dunque in questo router la soluzione ideale al prezzo di 199,99€.

Vedi offerta su Amazon