Bitwarden è sicuramente uno tra i migliori password manager gratis attualmente disponibili. Con molti pregi, e qualche difetto minore, Bitwarden si è guadagnato un posto nella top 3 dei migliori password manager, e per degli ottimi motivi.

Innanzitutto, l’elemento che salta subito all’occhio è che si tratta di un software open source. Questa è un’ottima notizia, poiché significa che il codice sorgente del tool è disponibile online e gli esperti di sicurezza hanno sempre la possibilità di esaminarlo in cerca di possibili falle da risolvere.

Il livello qualitativo generale di Bitwarden è assolutamente all’altezza di altri prodotti commerciali e, proprio la costante analisi da parte degli esperti, con aggiornamenti costanti e continuativi, rende questo tool addirittura superiore ad alcuni concorrenti.

Un altro ottimo pregio è che il livello gratuito, disponibile per uso personale, è già eccezionale, e include la sincronizzazione di più dispositivi, la possibilità di optare per il self-hosting e un vault senza limiti nel numero di password che è possibile memorizzare.

Bitwarden – Piani e prezzi

Di base, Bitwarden è gratuito per chiunque ne voglia fare un uso personale e, per la maggior parte degli utenti, è più che sufficiente. In ogni caso, sono previsti alcuni piani a pagamento, inclusi quelli aziendali.

Il piano Premium include alcune funzionalità di sicurezza extra, come l’accesso 2FA avanzato, Bitwarden Authenticator, i report di sicurezza (in caso di violazioni) e molto altro.

Se, invece, volete gestire più profili all’interno del vostro nucleo familiare, il piano Families consente di ottenere 6 account premium completi, con la possibilità di condividere password e altri dati in modo illimitato.

Ciò che caratterizza questi piani sono i prezzi molto ragionevoli, soprattutto per quello Premium, che potrebbe invogliare più di un utente a fare l’upgrade. In ogni caso, Bitwarden offre la possibilità di provare il piano a pagamento per un periodo gratuito di 7 giorni.

I piani aziendali prevedono tutte le caratteristiche dei Piani Premium e Families e sono disponibili con prezzi variabili in base al numero di dipendenti da coprire, con funzionalità avanzate come gruppi di utenti, supporto SCIM (solo Enterprise), accesso API e molto altro.

Piani e prezzi:

Personali:

Bitwarden Premium : 10$ all’anno (meno di 1$ al mese) con fatturazione unica

: 10$ all’anno (meno di 1$ al mese) con fatturazione unica Bitwarden Families: 3,33$ al mese, con fatturazione unica di 40$ all’anno

Aziendali:

Teams Organizations : 3$ al mese per utente

: 3$ al mese per utente Enterprise Organizations: 5$ al mese per utente

Infine, per le aziende più numerose è possibile chiedere un preventivo personalizzato, mentre è disponibile un programma per MSP.

Bitwarden – Installazione, app e prestazioni

Come avviene quasi sempre, anche nel caso di Bitwarden, il processo di installazione è davvero semplice e lineare: la pagina di download del sito web contiene tutti i link opportuni, delle app desktop e mobile alle estensioni per browser, passando per gli installer a riga di comando. C’è anche la possibilità di accedere al vault in versione Web direttamente dal browser.

Le piattaforme supportate sono molteplici: Windows, macOS, Linux, iOS, Android, nonché i browser Chrome, Firefox, Opera, Edge, Safari, Vivaldi, Brave e Tor Browser. In ogni caso il vault Web è accessibile da qualsiasi browser, al di là di quelli supportati ufficialmente.

Scaricando l’app desktop, è possibile creare l’account Bitwarden, indicando un indirizzo e-mail valido e una master password per l’accesso al vault sicuro. In generale, questa operazione è davvero semplice e richiederà solo qualche minuto.

Passando alle opzioni di configurazione, è possibile impostare Bitwarden sia dal web che dall’app dedicata, e quella per desktop risulta particolarmente facile da usare. A differenza di altri password manager che tendono a complicare un po’ l’interfaccia con una pletora di opzioni e settaggi, Bitwarden punta sulla semplicità, senza rinunciare, però, alla flessibilità.

L’inserimento delle password è abbastanza simile a quanto visto su altri prodotti commerciali: è possibile definire gli URL di riferimento, aggiungere sottocartelle, note e campi personalizzati.

Tra le altre caratteristiche di rilievo, segnaliamo la possibilità di impostare l’autenticazione a due fattori sull’app web, nonché di generare automaticamente le password tramite le estensioni.

Sicurezza

Photo Credits - Bitwarden



Data la natura open source di Bitwarden, la sicurezza del tool è dimostrabile senza grossi problemi. Cure53 ha sottoposto il password manager ad audit pubblico, con esito positivo.

Il vault di Bitwarden è protetto con crittografia AES-256, mentre l’azienda non ha mai accesso alle master password, sotto nessuna circostanza. Questa, infatti, viene utilizzata per generare una chiave sottoposta poi a hashing con SHA-256. Per un ulteriore livello di sicurezza, è possibile anche ospitare le password su un server personale. Dunque, sui livelli di sicurezza non c’è assolutamente nulla da eccepire.

Conclusione

Bitwarden è un password manager molto amato dalla community, che tiene vivo questo progetto grazie ai tutorial, ai forum e ai contenuti di una ricchissima knowledge base. Questo è un altro vantaggio del fatto che si tratta di un progetto open source. In più, il supporto offerto agli abbonati Premium è di livello altrettanto elevato, un aspetto particolarmente interessante e visto di rado in altri software di natura aperta. Gli sviluppatori sono sempre disponibili per i propri iscritti esclusivamente tramite il portale online.

Considerati tutti i pregi indicati, l’eccessiva semplicità dell’app desktop (che non offre la compilazione delle password), nonché le opzioni di supporto limitate, diventano difetti alquanto trascurabili.

Bitwarden riesce a farsi apprezzare ancora di più di altri password manager, a pagamento o ben più costosi, tanto da averci convinto pienamente. In definitiva, ve lo consigliamo senza riserve.