Il BMAX B10 Pro è ora disponibile su AliExpress con uno sconto eccezionale. Questo potente mini computer è equipaggiato con processore Intel i7-13620H di 13ª generazione a 10 core (fino a 4,9GHz), 24GB di RAM LPDDR5 e 1TB SSD. Applicando il coupon da 30€, potete portarlo a casa a soli 401,83€. Una soluzione compatta e performante con WiFi 6 e Bluetooth 5.2, ideale per chi cerca potenza in uno spazio ridotto.

BMAX B10 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BMAX B10 Pro rappresenta la scelta ideale per chi necessita di prestazioni professionali in uno spazio ridotto. Grazie al processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione con 10 core e frequenza fino a 4.9GHz, questo dispositivo si rivolge a professionisti del video editing, grafici, sviluppatori software e a tutti coloro che lavorano abitualmente con applicazioni esigenti. La generosa dotazione di 24GB di RAM LPDDR5 e 1TB di SSD garantisce multitasking fluido e tempi di caricamento rapidissimi, rendendolo perfetto anche per chi gestisce macchine virtuali o lavora con database complessi. Con uno sconto e un coupon aggiuntivo di 30€, questa offerta vi permette di portare a casa un mini PC di fascia alta a meno di un terzo del prezzo originale.

Questo mini PC soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca una postazione di lavoro potente ma discreta, ideale per uffici con spazio limitato o per configurazioni home office eleganti. La connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2 assicura trasferimenti dati ultraveloci e collegamento senza fili con periferiche moderne. È consigliato anche agli appassionati di tecnologia che desiderano creare un media center domestico di alto livello, capace di gestire streaming 4K, gaming in cloud e attività di produttività intensiva. La silenziosità e le dimensioni compatte lo rendono inoltre perfetto per studi professionali, sale riunioni o postazioni di lavoro in ambienti condivisi dove l'ingombro e il rumore devono essere minimizzati.

