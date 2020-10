Cannon Lake è morto, la conferma nei driver Linux di Intel

Intel potrebbe avere alcune difficoltà a portare chip realizzati a 10nm sui desktop attualmente, ma questa non è la prima volta che il processo produttivo a 10nm ha dato problemi all’azienda.

Precedendo Ice Lake, la prima linea mobile a 10nm di Intel era stata in realtà la sfortunata serie Cannon Lake. Sebbene originariamente dovesse essere molto più importante e costituita da diversi modelli, alla fine è stato lanciato solo un processore sul territorio cinese. Quella CPU, Core i3-8121U, è stato distribuita con la GPU integrata disabilitata e, come riportato dai colleghi di Phoronix, il nuovo codice avvistato nei driver Linux dalla compagnia di Santa Clara decreta essenzialmente la sua morte.

Prima di oggi, i driver grafici Linux contenevano il codice per le CPU Cannon Lake che utilizzavano GPU integrate di decima generazione. Ma poiché non sono mai stati commercializzati chip che ne traevano vantaggio, Intel ha deciso di fare un po’ di pulizia.

Infatti, l’ultima patch nei driver riporta la frase: «Non abbiamo bisogno del codice CNL. Questa serie è da distruggere completamente con il fuoco“.

Leggi anche: I nuovi Intel Celeron e Pentium Gold per notebook diventano più potenti

A quanto pare, ora sappiamo cosa pensano gli sviluppatori Intel di driver Linux di Cannon Lake. Poiché l’ultima modifica è stata in grado di ridurre il codice dei driver di poco meno di 11.000 righe, di certo non li biasimiamo.

Stando ad Intel, Ice Lake è stata la sua prima “produzione di massa a 10nm” e Cannon Lake sembra costituire qualcosa che preferirebbe dimenticare. Molti prodotti Cannon Lake sono stati cancellati insieme ad altri chip, ed è più noto per essere stato impiegato in un Ideapad cinese a basso consumo pensato per il mercato dell’istruzione.

Avete letto che i nuovi processori Intel Celeron e Pentium Pro per notebook basati sull’architettura Tiger Lake avranno il supporto alle estensioni AVX2 e persino un’istruzione AVX-512?