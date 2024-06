Il 45% di sconto su questa stampante Canon potrebbe essere il migliore di oggi

Tra le numerose offerte giornaliere su Amazon, spicca quella della stampante multifunzione Canon PIXMA TR4750i, potenzialmente la migliore del giorno. Attualmente in vendita con uno sconto del 45%, questo modello è disponibile al prezzo eccezionale di soli 46,99€ anziché 84,99€.

Canon PIXMA TR4750i, chi dovrebbe acquistarla?

La Canon PIXMA TR4750i è perfetta per coloro che lavorano da casa o per piccoli uffici in cerca di una soluzione efficiente e versatile per le loro esigenze di stampa, scansione e copia. Grazie al suo servizio di abbonamento mensile PIXMA Print Plan, non vi troverete mai a corto di inchiostro; la consegna automatica delle cartucce assicura che l'inchiostro giusto arrivi direttamente a casa vostra prima che vi facciate prendere dal panico per una cartuccia vuota.

La tecnologia di alimentazione automatica dei documenti di cui dispone consente di gestire facilmente lavori di scansione o copia fino a 20 pagine, facilitando progetti di grandi dimensioni senza interruzioni manuali. Coloro che apprezzano la connettività wireless troveranno nella Canon PIXMA TR4750i la periferica perfetta. La compatibilità con l'app Canon PRINT, AirPrint (iOS) e Mopria (Android) rende infatti la stampa da dispositivi mobile un gioco da ragazzi, eliminando la necessità di trasferimenti di file complicati o connessioni fisiche.

La funzione della stampa fronte-retro automatica non solo eleva la professionalità dei vostri documenti, ma vi permette anche di risparmiare carta. Per gli amanti della fotografia, la capacità di stampare rapide fotografie senza bordi 10x15 cm è l'ideale per immortalare ricordi o artwork in un formato tangibile. Con un prezzo scontato di 46,99€, è dunque da considerare come un piccolo investimento per migliorare l'efficienza del vostro spazio di lavoro.

Vedi offerta su Amazon