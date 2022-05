Una delle funzioni che apprezzo particolarmente di Microsoft Edge è lo strumento per realizzare gli screenshot, nonostante abbia i suoi limiti. D’altronde, poter selezionare una porzione di un sito o di una finestra del browser per poi incollarla negli Appunti o modificarla su Windows Ink al volo è molto comodo, e anche gli sviluppatori di Google devono pensarla così, dato che hanno deciso di portare un tool simile su Chrome.

Lo strumento, ancora in fase di sperimentazione, riprende quanto visto su Chrome per Android, e dovrebbe arrivare su Chrome per Windows, macOS e ChromeOS, apportando significativi miglioramenti rispetto alla controparte vista su Edge. In particolare, ci sono delle limitazioni che affliggono lo strumento di cattura sul browser predefinito di Windows, ad esempio il fatto di essere costretti a usare Windows Ink per modificare lo screenshot.

Lo strumento di cattura di Chrome per Android arriverà anche su PC, Mac e Chromebook

Quello che invece dovrebbe essere offerto dalla nuova funzione su Chrome va oltre: non solo sarà possibile aprire l’immagine acquisita su una finestra separata, ma ci saranno vari strumenti di editing per modificare l’immagine, come pennelli, strumenti di ritaglio e ridimensionamento, senza contare la possibilità di inserire testo o modificare i colori.

Come dicevamo, lo strumento non è ancora disponibile e pare che sia in fase di sviluppo attivo, tuttavia potete già provarlo in anteprima scaricando Chrome Canary o Chromium. Una volta fatto, digitate “chrome://flags” (senza virgolette) sulla barra degli URL e abilitate due flag: “Desktop Screenshots” e “Desktop Screenshots Edit Mode“. Dopo aver riavviato Chrome, avrete accesso alla funzione.

Proprio come lo strumento di acquisizione dello schermo attivabile su Windows 10 e 11 premendo Maiusc + Win + S, anche con Chrome sarà possibile salvare la schermata negli Appunti per poi incollarla su app esterne come Paint.