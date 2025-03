Con NordVPN hai 6 mesi extra! Il periodo massimo che puoi ottenere da una VPN

Nel panorama sempre più competitivo delle VPN, NordVPN si distingue con un’offerta davvero interessante: ben 6 mesi extra inclusi nei piani Plus e Ultimate, il massimo periodo aggiuntivo che si possa ottenere con un servizio VPN. Questo si traduce in un grande vantaggio per chi desidera proteggere la propria privacy online a lungo termine senza costi aggiuntivi. Con questa promozione, NordVPN si conferma ancora una volta come una delle scelte migliori per la sicurezza digitale, grazie alla sua combinazione di velocità, affidabilità e un’ampia rete di server distribuita in tutto il mondo.

Vedi offerte su NordVPN

NordVPN 72% + 6 mesi extra, perché approfittarne?

L’offerta non si limita solo ai mesi extra, ma include anche sconti estremamente vantaggiosi, che arrivano fino al 72% per i piani più avanzati. Anche chi sceglie il piano base può comunque beneficiare di un ottimo 70% di sconto, ottenendo così la VPN più popolare del momento a un prezzo straordinariamente basso, partendo da soli 3,39€ al mese. Grazie a queste condizioni, NordVPN si posiziona tra le soluzioni più accessibili e convenienti per chiunque voglia navigare in sicurezza, accedere a contenuti con restrizioni geografiche o proteggere le proprie informazioni da hacker e tracciamenti indesiderati.

Ma cosa differenzia i vari piani disponibili? Il piano base include tutte le funzionalità essenziali di una VPN di alto livello, come la crittografia avanzata, una navigazione senza limiti e l’accesso a oltre 5.000 server in tutto il mondo. Tuttavia, per chi cerca un’esperienza ancora più completa, i piani Plus e Ultimate offrono vantaggi esclusivi, come un gestore di password integrato e una protezione avanzata contro malware e minacce informatiche. Optando per questi piani, si ottiene non solo uno sconto significativo, ma anche i 6 mesi extra, rendendo l’offerta una delle più interessanti mai lanciate da NordVPN.

Se siete alla ricerca della soluzione VPN più conveniente e completa del momento, vi consigliamo di confrontare tutti i piani direttamente sulla pagina promozionale di NordVPN. Approfittare di questa promozione significa garantirsi una protezione online affidabile e con un notevole risparmio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per migliorare la vostra sicurezza digitale a un prezzo davvero imbattibile.

Vedi offerte su NordVPN