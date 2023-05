Cooler Master ha presentato una moltitudine di prodotti diversi al Computex 2023, non ultimi i suoi nuovi dissipatori per CPU. Ci sono due nuovi AIO da 360 mm, ma anche il concept design di un sistema di raffreddamento ad anello aperto, un mercato mai toccato prima.

Il Cooler Master MasterLiquid 360 Ion è dotato di uno schermo LCD da 2,1 pollici sulla pompa che può visualizzare informazioni sul sistema, come la temperatura della CPU o immagini e animazioni decorative. Dispone di tre ventole Mobius 120P ARGB e di una pompa a doppia camera. Allo stand Cooler Master del Computex 2023, era inserito in un’impressionante e colorata struttura aperta. Ci piace particolarmente la forma esagonale del coperchio della pompa e la presenza di luci RGB intorno allo schermo.

Il MasterLiquid 360 Atmos non ha uno schermo, ma ha un coperchio della pompa personalizzabile in cui è possibile sostituire la parte superiore con una stampata in 3D. Il coperchio della pompa predefinito è realizzato con plastica riciclata, una novità assoluta per Cooler Master. Le tre ventole da 120 mm sono SickleFlow Edge ARGB, che promettono un raffreddamento silenzioso e colori vivaci.

MasterLoop di Cooler Master, invece, è un nuovo marchio che indica una serie di prodotti che, se realizzati, rappresenterebbero una linea completa di componenti di raffreddamento ad anello aperto. Alla suite abbiamo visto una serie di accessori: un radiatore, una pompa, tubi e blocchi d’acqua per CPU e schede grafiche. Abbiamo particolarmente apprezzato la combinazione di colori vivaci dei water block. Tutti i pezzi sono in linea con l’estetica di Cooler Master, con accessori cromati opachi e il logo su sfondo argentato sui water block.

Cooler Master ha anche utilizzato il sistema di raffreddamento ad anello aperto in due PC esposti alla fiera taiwanese. Entrambi avevano al loro interno due diversi set di pompe e blocchi d’acqua, oltre a interessanti refrigeranti viola e blu.

Non sappiamo ancora se Cooler Master presenterà effettivamente la linea MasterLoop, ma se lo farà, l’azienda incoraggerà senza dubbio un maggior numero di costruttori a utilizzare il raffreddamento ad anello aperto.

Non si sa ancora nulla sui prezzi e sulla disponibilità di MasterLiquid 360 Atmos e MasterLiquid 360 Ion.