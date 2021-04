CPU-Z si aggiorna introducendo il supporto a future CPU e memorie

Il noto software CPU-Z, utilizzato da milioni di utenti di tutto il mondo per verificare le caratteristiche tecniche della CPU ed altri componenti del proprio sistema, oltre a fornire un veloce strumento di benchmark, è stato recentemente aggiornato alla versione 1.96, aggiungendo, tra le altre cose, il supporto a processori e memorie non ancora disponibili in commercio.

Ecco il changelog completo:

Supporto preliminare alle CPU Intel Alder Lake ed alla piattaforma Z6xx

ed alla Supporto preliminare alle memorie DDR5

Supporto alle APU AMD Ryzen 5700G , 5600G e 5300G

, e Supporto alle GPU AMD Radeon RX 6900 XT, 6800, 6800 XT e 6700 XT.

Piuttosto interessante il supporto preliminare alle future CPU Intel di dodicesima generazione, conosciute con il nome in codice Alder Lake, e alle memoria DDR5. Ricordiamo che i processori Alder Lake saranno i primi x86 ibridi desktop della compagnia di Santa Clara che accoppieranno core “Big” Golden Cove ad alte prestazioni e “Small” Gracemont ad alta efficienza energetica. Stando alle informazioni comparse in rete nel corso degli scorsi mesi, le CPU utilizzeranno l’inedito socket LGA1700 e supporteranno sia le memorie DDR4 che DDR5.

Sul fronte AMD, le APU Ryzen della serie 5000G al momento rimangono esclusiva solo per il mercato OEM, mentre dovrebbero approdare anche su quello al dettaglio entro fine anno. Come vi abbiamo riportato in questa precedente notizia, i chip Ryzen 5000G saranno dotati da quattro a otto core CPU basati sull’architettura Zen 3 (che offre un miglioramento consistente a livello di IPC sino al 19% rispetto alla generazione precedente Zen 2) accoppiati a GPU integrate di classe Vega. Purtroppo, è rimasto il limite del supporto all’interfaccia PCI Express 3.0.

Nel caso foste interessati a scaricare l’ultima versione del software CPU-Z, potete farlo direttamente da questo indirizzo.