Il Prime Day rende l'SSD Crucial da 4TB più accessibile che mai

Se avete bisogno di un SSD veloce e ad alta capacità per salvare e trasferire rapidamente file di grandi dimensioni, non c'è momento migliore per acquistare il Crucial P3 da 4TB che durante il Prime Day. Per gli abbonati al servizio, questo componente è ora disponibile a soli 219,99€ anziché 309,99€.

Crucial P3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Crucial P3 è consigliato a chi necessita di elevate prestazioni di lettura e scrittura per gestire grandi volumi di dati. Con una capacità di 4TB e prestazioni fino al 45% migliori rispetto alla generazione precedente, si rivela ideale per chi lavora con file di grandi dimensioni, come video in alta definizione e librerie fotografiche ingenti, garantendo un'efficienza impeccabile nella gestione quotidiana dei dati.

Grazie alla tecnologia NVMe PCIe Gen3 x4, che permette letture sequenziali fino a 3500 MB/s e una velocità di lettura/scrittura casuale 650K/700K IOPS, questo SSD soddisfa le necessità degli utenti più esigenti in termini di velocità e affidabilità. Inoltre, con un MTTF superiore a 1,5 milioni di ore e una garanzia limitata di 5 anni offerta da Crucial, rappresenta una soluzione durevole nel tempo, ideale per chi cerca un investimento a lungo termine nella propria infrastruttura IT.

Offerto al prezzo di 219,99€, ridottissimo rispetto al suo prezzo precedente di 309,99€, il Crucial P3 rappresenta un’opportunità imperdibile per migliorare le prestazioni e la capacità di archiviazione del proprio sistema senza gravare troppo sul budget. Gli aggiornamenti di sicurezza e la protezione offerti attraverso Acronis Cyber Protect Home rendono inoltre questo SSD adatto a chi presta attenzione alla sicurezza dei propri dati personali e professionali, assicurando la protezione completa di foto, file, applicazioni e sistemi operativi.

Vedi offerta su Amazon