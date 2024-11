Overclocking automatico e prezzo mai visto: le migliori RAM del Black Friday?

Con il loro design in alluminio bianco in stile origami, queste RAM da 6000MHz a CL36 vantano una compatibilità estesa sia con CPU Intel che AMD, oltre a supportare l'overclocking automatico con le tecnologie Intel XMP 3.0 e AMD EXPO. Con il Black Friday, il banco da 32GB lo potete avere a soli 87,99€, un prezzo mai visto prima.

Crucial Pro 6000MHz CL36, chi dovrebbe acquistarle?

le Crucial Pro da 6000MHz CL36 sono consigliate principalmente agli appassionati di gaming e a coloro che utilizzano software che richiedono elevate prestazioni di memoria. Questo kit è adatto poi per utenti che desiderano fare overclocking in sicurezza, grazie alle loro prestazioni accelerate a 6000MHz a CL36 che garantiscono una latenza ridotta del 25% e una maggiore frequenza di fotogrammi al secondo, migliorando così l'esperienza di gioco e l'efficienza di software di editing video e modellazione 3D. Grazie alla loro compatibilità sia con le CPU Intel che AMD Ryzen 7000 e superiori, le Crucial Pro si confermano dunque tra le migliori RAM DDR5.

Al di là delle sue prestazioni, il design aggiunge un valore estetico alla configurazione del PC, con un dissipatore termico in alluminio bianco che le rende piacevole alla vista e al tatto. Questa caratteristica può essere particolarmente apprezzata da coloro che danno importanza all'estetica del proprio setup, oltre che alle prestazioni. La qualità e l'affidabilità sono garantite da Micron, un'azienda con 45 anni di esperienza nel campo delle memorie, che offre ingegneria all'avanguardia e test di qualità superiore.

Infine, il supporto di Intel XMP 3.0 e AMD EXPO su un unico modulo rende le Crucial Pro 6000MHz CL36 una scelta versatile per chi cerca la massima flessibilità senza compromettere le prestazioni. In sintesi, sono una soluzione ideale per chi desidera un upgrade significativo delle prestazioni con un occhio di riguardo all'estetica del proprio sistema.

