CyberGhost: aggiungi l'antivirus alla tua VPN per appena 1€ extra

CyberGhost sta facendo parlare di sé grazie alle sue recenti offerte molto vantaggiose per la VPN. Attualmente, il provider offre uno dei suoi sconti più elevati di sempre, consentendo di risparmiare l'82% sul piano di 2 anni. Inoltre, ha introdotto una nuova opzione interessante: per solo 1€ in più, gli utenti possono aggiungere un antivirus al loro abbonamento VPN, creando una protezione completa per la sicurezza e la privacy online.

Vedi offerta su CyberGhost

CyberGhost, chi dovrebbe abbonarsi?

Tra le altre opzioni scontate, spicca anche l'IP dedicato, che è disponibile con uno sconto del 50%, riducendo il prezzo a soli 2,50€. Con questa offerta, il piano biennale ha un costo di appena 2,19€ al mese. Anche se si decide di aggiungere l'antivirus con il Security Updater e l'IP dedicato, il costo totale rimane sotto i 6€, rendendo questa proposta estremamente conveniente.

Ciò detto, CyberGhost garantisce velocità elevate e una connessione stabile grazie a una rete globale di oltre 7000 server in più di 90 paesi. Questo permette agli utenti di godere di una navigazione senza interruzioni e di accedere a contenuti geo-bloccati in tutto il mondo. Il provider offre anche funzioni come il blocco degli annunci, la protezione contro i malware e un rigoroso no-log policy, che assicura che nessuna attività online venga registrata.

Per coloro che sono nuovi nel mondo delle VPN, CyberGhost si fa apprezzare per la sua interfaccia user-friendly e al supporto clienti disponibile 24/7 tramite chat live. Gli utenti possono poi configurare la VPN su vari dispositivi, inclusi Windows, macOS, Android, iOS e persino router. Con questi sconti e una garanzia di rimborso di 45 giorni, CyberGhost offre un'opportunità senza rischi per testare tutte le sue funzionalità e valutare se soddisfa le vostre esigenze di sicurezza e privacy online.

Vedi offerta su CyberGhost