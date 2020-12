Cyberpunk 2077, come sbloccare la modalità Cinematic RTX

Nel corso delle ultime settimane abbiamo parlato spesso di Cyberpunk 2077 dopo il lancio disastroso (soprattutto su console) avvenuto lo scorso 10 dicembre e gli appassionati continuano a scoprire ogni giorno nuovi segreti nascosti all’interno del codice del gioco. Nello specifico, recentemente è stata individuata una nuova modalità chiamata “Cinematic RTX“.

Credit: andwhat112

“Enable Cinematic_RTX” è una mod, o, più specificatamente, una serie di istruzioni, pubblicata sul popolare portale Nexus Mods. Se state utilizzando la versione GOG del titolo, tutto ciò che devi fare per abilitarla è creare un collegamento al file .exe del gioco e aggiungere il seguente argomento alla fine:

-qualityLevel=Cinematic_RTX

Questo consente di creare una scorciatoia per avviare Cyberpunk 2077 nella modalità “Cinematic RTX”, che migliora l’illuminazione, l’occlusione ambientale e il livello di dettaglio al costo di 2GB di VRAM occupati in più.

Invece, se state giocando all’edizione Steam, potete attivare Cinematic RTX facendo clic con il pulsante destro del mouse su Cyberpunk 2077 nella vostra libreria, selezionare “proprietà” e aggiungere la stessa riga di codice nel campo di testo “opzioni di avvio”.

Credit: andwhat112

Una volta attivata, noterete che alcune ombre diventeranno più pronunciate mentre alcune luci appariranno più realistiche. In alternativa, l’autore originale della mod su Nexus Mods, andwhat112, ha anche pubblicato un elenco di altri parametri di lancio che potete provare per attivare diversi livelli di qualità. La scoperta di questi parametri viene attribuita a SkacikPL, membro di CP77 Modding Discord.

Per accedervi, non dovrete far altro che aggiungere “-qualityLevel=” alla fine del collegamento al file .exe o tramite le opzioni di avvio di Steam, ma invece di “Cinematic_RTX”, sarà necessario digitare una delle seguenti opzioni:

Low

Medium

High

Ultra

RTXMedium

RTXUltra

Cinematic

Cinematic_RTX

CinematicEXR

CinematicEXR_RTX

SafeMode

Console

ConsolePro

ConsoleEarlyNextGen

ConsoleEarlyNextGenQuality

GeForceNow

IconsGeneration

Auto

Sicuramente si tratta di una scoperta interessante soprattutto per i possessori di una scheda grafica di fascia alta e dotata di un generoso quantitativo di VRAM.