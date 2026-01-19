Cercate una soluzione internet affidabile e sempre connessa? Il D-Link G403C Router 4G LTE N300 è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 59,99€, con uno sconto del 17%. Questo router vi permette di navigare inserendo semplicemente una SIM card, raggiungendo velocità fino a 150 Mbps in download. Grazie alla modalità WAN Failover, garantisce connessione continua a 49,99€ passando automaticamente al 4G in caso di interruzione della rete fissa. La crittografia WPA3 protegge la vostra rete, mentre le porte Ethernet e il Wi-Fi N300 vi consentono di connettere tutti i vostri dispositivi in totale sicurezza.

Router 4G LTE D-Link, chi dovrebbe acquistarlo?

Il D-Link G403C Router 4G LTE è la soluzione ideale per chi necessita di connettività Internet flessibile e sempre disponibile, senza dipendere da una linea fissa. Si rivolge particolarmente a coloro che vivono in zone non coperte da ADSL o fibra ottica, a professionisti che lavorano in mobilità o in sedi temporanee, e a chi desidera una connessione di backup affidabile per garantire continuità operativa. Grazie al sistema Plug and Play, è perfetto anche per utenti meno esperti: basta inserire una SIM dati e il router crea automaticamente una rete Internet pronta all'uso, con velocità di download fino a 150 Mbps che soddisfano le esigenze di streaming, videochiamate e smart working.

Questo dispositivo risponde alle necessità di famiglie e piccoli uffici che vogliono connettere simultaneamente più dispositivi tramite Wi-Fi N300 o porte Ethernet cablate, mantenendo standard di sicurezza elevati grazie alla crittografia WPA3 e alla certificazione EN 303 645. La funzione di WAN Failover rappresenta un valore aggiunto per chi non può permettersi interruzioni: in caso di caduta della connessione principale, il router passa automaticamente alla rete 4G, garantendovi operatività continua. A questo prezzo scontato, vi assicura un investimento intelligente per una connettività versatile e sicura.

Il D-Link G403C è un router 4G LTE che vi permette di navigare semplicemente inserendo una SIM card, senza bisogno di linea fissa. Supporta download fino a 150 Mbps e offre connettività Wi-Fi N300 per collegare tutti i vostri dispositivi. Dotato di porte Fast Ethernet e funzione WAN Failover, garantisce continuità di connessione passando automaticamente alla rete mobile in caso di interruzione. La crittografia WPA3 assicura protezione avanzata contro accessi non autorizzati.

