Il Dell SE2725HG, monitor gaming da 27 pollici Full HD con pannello Fast IPS, frequenza di aggiornamento a 200Hz e tempo di risposta di 1ms, è in offerta su Amazon a 119,20€ invece di 149€. Dotato di AMD FreeSync Premium, copertura sRGB al 99% e tecnologia ComfortView Plus per ridurre l'affaticamento visivo, questo monitor gaming offre un risparmio del 20% per un'esperienza fluida e coinvolgente.

Monitor Gaming Dell 27", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Dell SE2725HG è il monitor ideale per chi cerca un display gaming ad alte prestazioni senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 20%, questo schermo da 27 pollici Full HD si rivolge ai giocatori che vogliono passare al livello successivo: il refresh rate di 200Hz e il tempo di risposta di 1ms vi garantiranno un vantaggio competitivo nei titoli più frenetici, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium eliminerà ogni fastidioso effetto di tearing. È perfetto anche per chi possiede console di ultima generazione, grazie al supporto VRR tramite HDMI, e per i creativi che necessitano di una fedeltà cromatica accurata con copertura sRGB al 99%.

Questo monitor soddisfa le esigenze di chi passa molte ore davanti allo schermo, sia per gaming che per lavoro o studio. La tecnologia ComfortView Plus integrata nel pannello riduce l'affaticamento visivo filtrando la luce blu nociva senza alterare i colori, mentre il pannello Fast IPS offre angoli di visione perfetti da qualsiasi posizione. La connettività versatile con due porte HDMI e DisplayPort vi permetterà di collegare simultaneamente PC e console, e la garanzia di tre anni Dell rappresenta una sicurezza importante per un investimento che durerà nel tempo.

