Il NARWAL Flow rappresenta una soluzione all-in-one per la pulizia domestica, disponibile su Amazon a un prezzo di 799€ rispetto ai 1299€ originali. Questo dispositivo di nuova generazione combina aspirazione da 22000Pa e il rivoluzionario sistema FlowWash che autopulisce i moci con acqua fino a 80°C, garantendo una pulizia profonda senza dispersione dello sporco. Grazie alla doppia fotocamera AI, riconosce oltre 200 oggetti comuni, mentre il sistema DualFlow previene l'aggrovigliamento dei capelli.

NARWAL Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

Il NARWAL Flow è la soluzione ideale per chi desidera liberarsi definitivamente delle pulizie domestiche quotidiane e cerca un dispositivo veramente autonomo. Perfetto per famiglie con animali domestici, grazie al sistema anti-groviglio e all'aspirazione da 22.000 Pa che cattura peli e sporco ostinato, così come per chi vive in case con superfici miste tra pavimenti e tappeti. La tecnologia FlowWash con autopulizia del mocio garantisce che ogni passaggio avvenga sempre con un panno pulito, eliminando il problema della diffusione dello sporco: una caratteristica fondamentale per chi soffre di allergie o ha bambini piccoli che gattonano per casa.

Particolarmente consigliato per appartamenti con spazi difficili da raggiungere: la sua altezza di soli 95 mm gli permette di pulire sotto letti e mobili, mentre la capacità di superare ostacoli fino a 40 mm lo rende perfetto per case su più livelli o con balconi. La doppia fotocamera RGB con intelligenza artificiale riconosce oltre 200 oggetti comuni, garantendo una pulizia efficace anche in ambienti disordinati senza bisogno di preparare la casa prima. Con la base all-in-one che gestisce automaticamente riempimento e svuotamento, e il controllo tramite app o assistenti vocali, questo robot rappresenta un investimento eccellente per chi vuole automatizzare completamente le pulizie domestiche risparmiando tempo prezioso.

Il NARWAL Flow ridefinisce la pulizia domestica grazie al sistema rivoluzionario FlowWash che lava i moci in tempo reale con acqua a 45-80°C, garantendo che ogni passaggio sia effettuato con un panno pulito. Con una potenza di aspirazione di 22.000Pa e doppia fotocamera AI in grado di riconoscere oltre 200 oggetti, vi offre una pulizia intelligente e profonda su ogni superficie. Il sistema DualFlow anti-groviglio gestisce efficacemente i peli, mentre la base all-in-one automatica si occupa di riempimento, svuotamento e manutenzione senza richiedere il vostro intervento.

