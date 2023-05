Alcune schede video Nvidia “fondono”, e come forse alcuni lettori ricorderanno il problema spesso è stato dovuto a un connettore collegato male. Ed MSI ha trovato una soluzione semplice e geniale: un connettore giallo brillante, che resta visibile finché non è inserito fino in fondo nell’alimentatore.

E così il connettore a 16 pin non è più un motivo di ansia per chi vuole assemblarsi un PC.

Quello di MSI è il proverbiale uovo di Colombo, e viene da chiedersi come sia possibile che nessuno ci abbia pensato prima. L’idea è piuttosto semplice: finché l’utente può vedere la parte gialla, allora il cavo non è inserito correttamente. L’unico modo per nascondere la parte gialla è inserire il cavo fino in fondo, finché non è visibile solo la parte nera del cavo.

Come spiegano i giornalisti di PCWorld, che hanno provato la novità al Computex 2023, il connettore è giallo da entrambi i lati. Un dettaglio importante, perché, più che dal lato dell’alimentatore, è dal lato della scheda video che ci sono stati i problemi.

L’idea è fantastica anche perché si tratta del solito connettore di plastica, semplicemente di un colore diverso. In teoria, quindi, è possibile metterla subito in pratica senza alzare i prezzi. Anche se, purtroppo, non possiamo escludere la possibilità che qualcuno invece decida di applicare un rincaro; paghereste di più per avere il connettore giallo?