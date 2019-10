Ecco le CPU supportate dal Windows 10 November 2019 Update

Microsoft, in attesa dell'update 1909 di Windows 10 atteso per novembre 2019 ha rilasciato la lista delle CPU supportate ufficialmente

Microsoft è ormai sempre più vicina alla distribuzione del November 2019 Update per Windows 10. Come al solito l’azienda ha aggiornato la lista delle CPU supportate, ma in questa occasione ha modificato i requisiti anche per la versione precedente, la 1903 (May 2019 Update), essendo la nuova versione 1909 basata sulla 1903 e non essendoci motivi per non estendere il supporto delle nuove CPU anche alla versione precedente.

Microsoft ha aggiunto il supporto ai processori Intel Core di decima generazione, insieme a Xeon E-22xx. Presente anche il supporto agli Atom J4xxx/J5xxx e N4xxx/N5xxx e alle CPU Celeron e Pentium, di cui non sono stati specificati modelli particolari.

Curiosamente nella lista i processori Intel di decima generazione sono elencati come Core i3/i5/i5/i5/i7/i9-10xxx, nonostante non esista ancora nessun Core i9 di decima generazione.

Per quanto riguarda AMD è ancora presente il supporto ai processori di settima generazione, tra cui la serie A, la serie E e l’FX-9000, insieme ad Athlon 2xx, Opteron e EPYC 7xxx. La novità per AMD è il supporto per le CPU Ryzen 3xxx, che va ad aggiungersi a quello per Ryzen 2xxx. Ovviamente le CPU Ryzen 3000 funzionano tranquillamente sin dal debutto, quindi ci troviamo davanti a un semplice “mettere nero su bianco” il supporto.

Per quanto riguarda la lista delle CPU Qualcomm, supporto allo Snapdragon 850 e al modello Snapdragon 8cx. Assente il processore Microsoft SQ1, basato per l’appunto su tecnologia Qualcomm ma personalizzato da Microsoft per l’uso sul nuovo Surface Pro X (disponibile sul Microsoft Store).

L’assenza può essere giustificata dal fatto che SQ1 non è un SoC estremamente personalizzato, in realtà è solo una versione dello Snapdragon 8cx con alcune ottimizzazioni (maggiori dettagli qui).