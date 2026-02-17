Gli Edifier S1000mkii sono altoparlanti da scaffale ad alte prestazioni che portano l'esperienza audio a un livello superiore. Con certificazione Hi-Res Audio e supporto Bluetooth 5.0 aptX, questi speaker offrono una qualità sonora eccezionale con 60W RMS totali per canale. Dotati di ingressi digitali e analogici multipli, vi permettono di collegare diverse sorgenti audio. Ora disponibili su Amazon a 246,05€ invece di 349,95€, con uno sconto del 30%, rappresentano un'opportunità imperdibile per gli audiofili più esigenti.

Edifier S1000mkii, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Edifier S1000mkii sono la scelta ideale per gli audiofili esigenti e per chi desidera un'esperienza d'ascolto di livello superiore senza compromessi. Questi altoparlanti da scaffale sono perfetti per professionisti del settore audio, appassionati di musica hi-fi e creator di contenuti che necessitano di un sistema di monitoraggio accurato. Grazie alla certificazione audio HiRes e al supporto per segnali digitali fino a 24BIT/216KHZ, soddisfano le esigenze di chi vuole riprodurre musica ad altissima risoluzione, cogliendo ogni sfumatura e dettaglio della registrazione originale. Con uno sconto del 30%, rappresentano un'opportunità eccezionale per chi cerca qualità premium a un prezzo più accessibile.

Questi altoparlanti si rivolgono anche a chi desidera versatilità di connessione in un unico sistema: con Bluetooth 5.0 aptX, ingressi ottici, coassiali e analogici, soddisfano le necessità di collegare qualsiasi sorgente audio, dal giradischi vintage allo streaming wireless da smartphone. La potenza totale di 120W RMS combinata con la porta bass reflex posteriore garantisce bassi profondi e coinvolgenti, perfetti per chi ama guardare film, giocare o ascoltare generi musicali che richiedono un'ottima risposta alle basse frequenze. Il telecomando e i controlli dedicati per bassi e alti permettono una personalizzazione immediata, ideale per ambienti domestici e postazioni di lavoro dove la qualità sonora fa la differenza.

Gli Edifier S1000mkii sono altoparlanti da scaffale ad alte prestazioni che vi conquisteranno con la loro qualità audio superiore. Dotati di connettività Bluetooth 5.0 con aptX e certificazione Hi-Res Audio, supportano segnali digitali fino a 24bit/216KHz per un suono cristallino. Con 120W totali di potenza, offrono ingressi multipli (RCA, ottico, coassiale) e controlli dedicati su tweeter da 25W e woofer da 35W per bassi profondi grazie alla porta bass reflex.

