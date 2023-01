ExpressVPN, noto marchio, nonché uno dei migliori servizi di VPN sul mercato, ha annunciato sul proprio blog ufficiale di aver superato quota 4 milioni di utenti in oltre 180 Paesi del mondo.

Inoltre, con l’occasione, ExpressVPN ha annunciato anche una nuova partnership con U.A.SUPPORT, nello sforzo di fornire l’accesso a internet sicuro e privato ai soggetti che hanno un maggiore bisogno di tali servizi, come chi vive in Paesi con forte censura e pesanti limitazioni all’accesso al web.

L’azienda si è impegnata a sponsorizzare la formazione nell’ambito della sicurezza informatica e fornire licenze del proprio servizio, in sostegno dell’organizzazione partner.

Ricordiamo che U.A.SUPPORT offre assistenza legale gratuita a livello internazionale per i rifugiati provenienti dall’Ucraina.

ExpressVPN è già focalizzata sui prossimi traguardi e obiettivi, come mantenere l’elevatissimo livello di sicurezza della propria VPN. L’azienda ricorda anche che è ancora attivo il bug bounty da 100 mila dollari statunitensi, inoltre è tornata brevemente a parlare di Aircove, il router Wi-Fi 6 con VPN integrato del marchio, confermando l’arrivo di nuove funzioni e aggiornamenti mirati a rendere il prodotto ancora più facile da usare.

Insomma, il 2023 parte in quarta per ExpressVPN, che sembra determinata a rinforzare ulteriormente la propria posizione sul mercato.

D’altronde, questo è davvero uno dei servizi migliori sul mercato, come abbiamo avuto modo di segnalarvi sia in sede di recensione che nelle nostre varie guide dedicate alle VPN premium, in qui ExpressVPN si classifica sempre nella top 3.

Se siete interessati a provare il servizio, ricordate che potrete usufruire del servizio di rimborso entro i 30 giorni dall’attivazione. In sostanza, avrete a disposizione quasi un mese di prova gratuita a costo zero.

Vai su ExpressVPN