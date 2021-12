FTC blocca l’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA

La Federal Trade Commission giovedì scorso ha dichiarato di aver aperto una causa per bloccare l’acquisizione di ARM da parte di NVIDIA. Se vincerà, a NVIDIA verrà impedito di prendere il controllo di ARM, segnando la fine dell’accordo da 40 miliardi di dollari. L’autorità di regolamentazione ritiene che l’acquisizione ostacolerà gravemente la concorrenza in settori fondamentali, come quello delle CPU basate su ARM per data center, dei sistemi di guida autonoma per auto e delle schede di rete intelligenti per data center.

Nella dichiarazione, la FTC sostiene che “l’accordo verticale proposto darebbe a una delle più grandi società di chip il controllo sulle tecnologie di elaborazione e sui progetti su cui le aziende rivali fanno affidamento per sviluppare i propri prodotti concorrenti“. In effetti, la FTC si oppone all’integrazione verticale di NVIDIA, definendola una “fusione verticale illegale“.

Photo Credit: NVIDIA

“La FTC sta facendo causa per bloccare la più grande fusione tra aziende che sviluppano chip della storia e impedire a un conglomerato di soffocare l’innovazione per le tecnologie di prossima generazione” – ha affermato Holly Vedova, Bureau of Competition Director di FTC, in una dichiarazione della Commissione.

NVIDIA ha annunciato l’intenzione di acquisire ARM a metà settembre del 2020 nel tentativo di diventare un vero e proprio gigante sia nel campo delle CPU che delle GPU. L’azienda già domina le forniture di schede video dedicate per PC (circa l’83% nel secondo trimestre del 2021, secondo Jon Peddie Research), HPC e edge/technical computing (ben oltre il 90%). Essendo un’azienda agguerrita con una gestione capace e alcune pratiche commerciali efficienti, NVIDIA rappresenta una minaccia per la concorrenza, secondo l’FTC degli Stati Uniti.

“Le tecnologie di domani dipendono dalla preservazione dei mercati dei chip competitivi e all’avanguardia di oggi” – ha continuato Vedova – “Questo accordo proposto distorcerebbe gli incentivi di ARM nel mercato dei chip e consentirebbe all’azienda combinata di minare ingiustamente i rivali di NVIDIA. La causa della FTC dovrebbe inviare un forte segnale, indicando che agiremo in modo aggressivo per proteggere i nostri mercati delle infrastrutture critiche da fusioni verticali illegali che hanno una vasta portata ed effetti dannosi sulle innovazioni future.”

La denuncia di FTC elenca tre tecnologie che riguardano l’azienda, tra cui:

Sistemi avanzati di assistenza alla guida per autovetture.

DPU SmartNIC, prodotti di rete avanzati utilizzati per aumentare la sicurezza e l’efficienza dei server dei data center.

CPU ARM-Based per fornitori di servizi di cloud computing.

NVIDIA partecipa già a tutti e tre i mercati, il che porta al punto di una presunta integrazione verticale illegale.

Il sistema legale degli Stati Uniti pone alcune barriere all’integrazione verticale e ci sono almeno tre precedenti contro l’integrazione verticale di operatori di mercato dominanti emessi da diversi tribunali; quindi, la FTC ha motivo di appellarsi a queste sentenze. L’inizio del processo amministrativo è previsto per il 9 agosto 2022, il che va ben oltre quanto originariamente previsto da NVIDIA per la chiusura dell’accordo. Questo sarebbe di 18 mesi, dal momento dell’annuncio, e potenzialmente potrebbe essere ulteriormente esteso di sei mesi.