G.SKILL mostra le DDR5 più veloci al mondo

Tramite un comunicato stampa, G.SKILL ha annunciato ufficialmente il suo kit di memorie DDR5-7000 con timing CL40-40-40-76 da 32GB (2×16 GB), il quale ha superato il test di stabilità Memtest a prova della sua qualità nonostante l’elevatissima velocità. Il raggiungimento di 7000 MT/s è un grande traguardo, dato che in precedenza era possibile vedere in azione tale valore solo impiegando sistemi di raffreddamento ad azoto liquido per segnare nuovi record in overclocking. Realizzate con moduli DDR5 Samsung ad alte prestazioni, queste memorie sono davvero degne di appartenere alle famiglia di punta Trident Z5 di G.SKILL.

Photo Credit: G.Skill

Il produttore G.SKILL si è impegnato sin da subito alla realizzazione di memorie DDR5 più veloci possibili per i processori desktop Intel Core di dodicesima generazione e le schede madri con chipset Intel Z690 ed è stato orgoglioso di aver raggiunto i 7000 MT/s mantenendo timing molto bassi come CL40-40-40-76.

Tequila Huang, Corporate Vice President di G.SKILL International, ha affermato:

Stiamo assistendo a un incredibile potenziale di overclock della memoria DDR5 sugli ultimi processori desktop Intel Core di dodicesima generazione e sulle schede madri con chipset Intel Z690. DDR5-7000 è un traguardo incredibile per noi e continueremo a lavorare con i nostri partner del settore per sviluppare memorie DDR5 sempre più veloci per gli appassionati di PC e gli overclocker.

Photo Credit: G.Skill

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato che la stessa Intel ha pubblicato un documento QVL per preparare i consumatori all’arrivo della piattaforma Alder Lake. Il kit di memoria G.SKILL DDR5-6666 CL40 è attualmente quello più veloce presente nell’elenco delle memorie Intel XMP 3.0. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi suggeriamo di leggere il nostro precedente articolo a riguardo, dove è presente la lista completa.