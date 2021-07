Gigabyte, questa nuova scheda per i creator arriva sino a 10Gb/s

Gigabyte ha presentato la sua nuova scheda di rete 10GbE a marchio Vision, progettata specificamente per i creatori di contenuti. Il dispositivo è equipaggiato con un dissipatore di calore bianco ed è basato su uno dei più recenti controller di rete 10GbE di Marvell.

Credit: Gigabyte

La Gigabyte Vision 10G LAN (GC-AQC113C) è una scheda PCIe 3.0 x4 dotata del controller Marvell AQtion AQC113C e di un connettore RJ45 che supporta velocità 100Mb/s, 1Gb/s, 2,5Gb/s, 5Gb/s e 10Gb/s utilizzando cavi Cat6a/Cat7 fino a 100 metri. Il dispositivo è relativamente piccolo ed è dotato di una staffa low profile, quindi l’adattatore LAN è compatibile con un’ampia gamma di form factor per PC.

La GC-AQC113C non è la prima scheda 10GbE di Gigabyte, ma è il primo adattatore 10GbE della compagnia con il controller Marvell AQtion AQC113C che integra MAC e PHY con supporto I-grade. La scheda viene fornita con driver per Windows 10 a 64 bit, mentre non viene menzionato il supporto per Linux e altri sistemi operativi. Tuttavia, Marvell fornisce i driver Linux per i suoi controller FastLinQ.

Credit: Gigabyte

Gigabyte non ha annunciato il prezzo della sua scheda Vision 10G LAN(GC-AQC113C), sebbene non dovrebbe discostarsi da altri adattatori 10GbE. Recentemente la compagnia taiwanese ha presentato anche l’unità Aorus Xtreme Gen 4 AIC, scheda PCIe 4.0 x16 capace di contenere fino a otto SSD Aorus Gen 4 7000s M.2-2280 per una capacità complessiva di 32TB e che offre velocità di lettura sequenziali sino a 28GB/s. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo al nostro precedente articolo. Sembra inoltre che Gigabyte sia al lavoro su sei modelli di Radeon RX 6600 XT, come evidenziato dalle registrazioni presso l’Eurasian Economic Commission (ECC).