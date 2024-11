Gioite, perché il Black Friday vi offre Office 2024 a vita per soli 11€

In occasione del periodo Black Friday, è possibile accedere a un’offerta imperdibile per chi desidera potenziare le proprie capacità lavorative e personali con uno strumento completo e professionale. Microsoft Office 2024 Professional Plus, nella versione a vita per Windows, è disponibile a un prezzo eccezionale di soli 13,90€. Ma grazie al coupon “ZYXLQ29”, applicabile fino al 31 dicembre, potrete ottenere uno sconto del 20%, portando il costo a soli 11,12€. Ribadiamo che non si tratta della versione ad abbonamento ma di una licenza perpetua, che vi permetterà di usare Office senza limiti di tempo.

N.B: applicate il coupon “ZYXLQ29” per ricevere lo sconto del 20%

Vedi offerte su DigitalMsDeals

Microsoft Office 2024 Professional Plus, perché approfittarne?

Se il prezzo incredibilmente basso vi sembra sospetto, potete stare tranquilli: questa offerta è garantita da Digital Ms Deals, che assicura una transazione sicura, la consegna immediata via e-mail e supporto tecnico gratuito in italiano. Acquistando questa versione, riceverete il codice prodotto per il download di Microsoft Office 2024 Professional Plus, compatibile sia con sistemi a 32 che a 64 bit. Grazie alla versione scaricabile, potrete iniziare subito a usare il software senza attese inutili.

Microsoft Office 2024 Professional Plus include una suite completa di strumenti, perfetti per ogni esigenza lavorativa o personale. Tra i programmi disponibili troverete: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access e persino Skype per le aziende, per una gestione completa di documenti, comunicazioni e progetti. Con le nuove funzioni introdotte nella versione 2024, potrete migliorare la produttività e ottenere risultati professionali in tempi record.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: l’offerta potrebbe essere valida per pochi giorni. Con un costo di soli 11,12€ e tutti i vantaggi di una licenza a vita, questa promozione è ideale per chi cerca un software affidabile, potente e conveniente. Se potete fare a meno delle ultimissime novità di Office 2024, potete valutare Office 2021 Professional Plus. Perché sì, Digital Ms Deals ha fatto in modo che anche la versione precedente sia disponibile a un prezzo vantaggioso.

Con un costo inferiore rispetto alla versione 2024, Office 2021 Professional Plus rappresenta una scelta perfetta per chi ha bisogno delle funzioni essenziali di Office senza rinunciare alla tipica esperienza d'uso del popolare pacchetto software. Anche questa versione è pensata per funzionare a vita, con un prezzo di soli 7,99€ usando il coupon “ZYXLQ29”.

E per chi è interessato a una licenza Windows? In occasione del Black Friday, per voi c'è Windows 11 Professional OEM a soli 7,99€. Il prezzo è ottenibile applicando sempre il codice “ZYXLQ29”. Insomma, di proposte valide ce ne sono davvero tante, e tutte a prezzi imperdibili! Non perdete questa straordinaria opportunità di acquistare software importanti a costi ridotti e con licenze a vita.

Vedi offerte su DigitalMsDeals