La GoPro HERO13 Black è disponibile su Amazon in un Extended Power Bundle completo che vi permette di essere sempre pronti all'avventura. Il bundle include caricabatteria doppio, tre batterie Enduro, scheda microSD da 64 GB e accessori essenziali per il montaggio. Questa action cam impermeabile fino a 10 metri registra video in 5,3K e offre uno slo-mo eccezionale fino a 13 volte più lento del normale, perfetta per catturare ogni dettaglio delle vostre imprese sportive.

GoPro HERO13 Black, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Extended Power Bundle di GoPro HERO13 Black è la soluzione ideale per creatori di contenuti professionisti e appassionati di sport d'azione che necessitano di autonomia estesa e versatilità sul campo. Con tre batterie Enduro e un caricabatteria doppio, questo kit vi permetterà di filmare per intere giornate senza preoccuparvi dell'alimentazione, perfetto per escursionisti, riders, surfisti e videografi outdoor che non possono permettersi di perdere un momento epico. La compatibilità con gli obiettivi serie HB rende questo bundle particolarmente adatto a chi desidera sperimentare con diversi stili di ripresa, dall'ultra-grandangolare per il POV immersivo fino al macro per dettagli sorprendenti.

Se siete alla ricerca di qualità cinematografica in 5,3K e funzionalità avanzate come lo Slo-Mo fino a 13x, questa configurazione soddisfa le esigenze dei più esigenti. La robustezza leggendaria di GoPro, impermeabile fino a 10 metri senza custodia aggiuntiva, vi accompagnerà in ogni condizione estrema: dal fango delle piste da mountain bike alle onde dell'oceano. Il kit completo con scheda microSD da 64GB, supporti adesivi e custodia protettiva lo rende immediatamente operativo, eliminando la necessità di acquisti separati e garantendovi tutto il necessario per iniziare subito a catturare avventure epiche con la massima qualità professionale.

Questo Extended Power Bundle è la soluzione perfetta con 3 batterie Enduro, caricabatteria doppio e scheda da 64 GB inclusi. Ve lo consigliamo per l'eccezionale versatilità e l'autonomia estesa che vi permetterà di catturare ogni avventura.

