La HP Laserjet Pro MFP 4102fdw è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa stampante multifunzione A4 offre stampa fronte-retro automatica in bianco e nero a 42 ppm, con connettività completa: Wi-Fi, Ethernet, USB e Fax. Dotata di ADF da 50 fogli con scansione fronte-retro in un solo passaggio, è perfetta per l'ufficio. Approfittate subito dell'offerta a 257,74€ invece di 300,09€ e portate a casa una soluzione completa con HP Wolf Pro Security per una stampa sicura e professionale.

HP Laserjet Pro MFP 4102fdw, chi dovrebbe acquistarla?

La HP Laserjet Pro MFP 4102fdw è la soluzione ideale per piccoli uffici e professionisti che necessitano di una stampante multifunzione affidabile e versatile. Grazie alla capacità di stampare fino a 42 pagine al minuto in bianco e nero con fronte/retro automatico, questo dispositivo soddisfa perfettamente le esigenze di chi gestisce volumi di stampa medio-alti e desidera ottimizzare tempo e costi operativi. L'alimentatore automatico da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio vi permetterà di digitalizzare documenti complessi senza perdere tempo, mentre la funzione fax integrata resta indispensabile per studi legali, commercialisti e aziende che operano con la pubblica amministrazione.

Questo multifunzione si rivolge anche a chi cerca flessibilità nella connettività: con Wi-Fi, Ethernet Gigabit e supporto per stampa mobile tramite Apple AirPrint e Mopria, vi garantisce la possibilità di stampare da qualsiasi dispositivo. La sicurezza HP Wolf Pro protegge i vostri dati sensibili, caratteristica fondamentale per studi professionali e uffici che gestiscono informazioni riservate. Con uno sconto del 14% che porta il prezzo a soli 257,74€, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera una stampante professionale senza compromessi sulla qualità e sulle funzionalità avanzate.

HP Laserjet Pro MFP 4102fdw è una stampante multifunzione laser che combina stampa, copia, scansione e fax in un unico dispositivo. Offre stampa fronte/retro automatica in bianco e nero a 42 ppm, con risoluzione di 1200 x 1200 dpi per documenti nitidi e professionali.

